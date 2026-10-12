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Футбол 12 жовтня 2026 · 17:53

Михавко досяг гросмейстерської позначки та вписав своє ім'я в історію "Динамо"

На рахунку 21-річного захисника 100 матчів у футболці столичного гранда
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Михавко досяг гросмейстерської позначки та вписав своє ім'я в історію "Динамо"
Тарас Михавко (фото: ФК "Динамо")
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Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко досяг знакової позначки у складі столичного клубу. Ювілейним для молодого футболіста став матч восьмого туру УПЛ проти "Карпат".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт киян.

Швидкий шлях до ювілею

Центральний оборонець "Динамо" Тарас Михавко перетнув межу в 100 зіграних матчів за столичну команду. Для досягнення цієї позначки 21-річному захиснику знадобилося менше ніж три роки з моменту його першого виходу на поле у складі киян.

Основну частину ігрової практики Михавко отримав у національній першості.

Матчі Михавка за "Динамо":

  • 66 – в українській Прем'єр-лізі
  • 28 – у єврокубкових турнірах
  • 6 – у розіграшах Кубка України

Окрім надійної гри в обороні, центральний захисник також регулярно підключається до атак і вже встиг відзначитися 7 забитими м'ячами за "біло-синіх".

Михавко досяг гросмейстерської позначки та вписав своє ім'я в історію &quot;Динамо&quot;

Хто такий Тарас Михавко

Народився 30 травня 2005 року в селі Доброгостів Львівської області. Свій шлях у футболі розпочинав у стрийській "Скалі", після чого потрапив до системи ФК "Львів". У дорослому футболі дебютував у травні 2023 року в матчі УПЛ проти "Руха" у віці 17 років.

У липні 2023 року захисник перейшов до київського "Динамо". За першу команду офіційно дебютував у лютому 2024 року в матчі УПЛ проти "Металіста 1925" (4:2).

У складі київського клубу Михавко ставав чемпіоном України (2024/25), срібним призером УПЛ (2023/24) та володарем Кубка України (2025/26).

У листопаді 2025 року захисник провів перший матч за національну збірну України у відборі ЧС-2026 проти Франції. Всього за "синьо-жовтих" провів три поєдинки.

Раніше гравець "Динамо" поділився деталями життя поза футболом.

Теги: Футбол Динамо
Головні матчі
Серія А 12 жовтня 21:45
Торіно - : - Удінезе
Ла Ліга 12 жовтня 22:00
Леванте - : - Севілья
АПЛ 12 жовтня 22:00
Ковентрі - : - Ньюкасл
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