Михавко достиг гроссмейстерской отметки и вписал свое имя в историю "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко достиг знаковой отметки в составе столичного клуба. Юбилейным для молодого футболиста стал матч восьмого тура УПЛ против "Карпат".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт киевлян .

Быстрый путь к юбилею

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко пересек границу в 100 сыгранных матчей за столичную команду. Для достижения этой отметки 21-летнему защитнику понадобилось менее трех лет с момента его первого выхода на поле в составе киевлян.

Основную часть игровой практики Михавко получил в национальном первенстве.

Матчи Михавко за "Динамо":

66 – в украинской Премьер-лиге

28 – в еврокубковых турнирах

6 – в розыгрышах Кубка Украины

Помимо надежной игры в обороне, центральный защитник также регулярно подключается к атакам и уже успел отличиться 7 забитыми мячами за "бело-синих".

Кто такой Тарас Михавко

Родился 30 мая 2005 года в селе Доброгостов Львовской области. Футбольный путь начинал в стрийской "Скале", после чего попал в систему ФК "Львов". Во взрослом футболе дебютировал в мае 2023 года в матче УПЛ против "Руха" в возрасте 17 лет.

В июле 2023 года защитник перешел в киевское "Динамо". За первую команду официально дебютировал в феврале 2024 года в матче УПЛ против "Металлиста 1925" (4:2).

В составе киевского клуба Михавко становился чемпионом Украины (2024/25), серебряным призером УПЛ (2023/24) и обладателем Кубка Украины (2025/26).

В ноябре 2025 года защитник провел первый матч за национальную сборную Украины в отборе на ЧМ-2026 против Франции. Всего за "сине-желтых" сыграл три поединка.