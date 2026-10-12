Михавко достиг гроссмейстерской отметки и вписал свое имя в историю "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко достиг знаковой отметки в составе столичного клуба. Юбилейным для молодого футболиста стал матч восьмого тура УПЛ против "Карпат".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт киевлян.
Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко пересек границу в 100 сыгранных матчей за столичную команду. Для достижения этой отметки 21-летнему защитнику понадобилось менее трех лет с момента его первого выхода на поле в составе киевлян.
Основную часть игровой практики Михавко получил в национальном первенстве.
Матчи Михавко за "Динамо":
Помимо надежной игры в обороне, центральный защитник также регулярно подключается к атакам и уже успел отличиться 7 забитыми мячами за "бело-синих".
Родился 30 мая 2005 года в селе Доброгостов Львовской области. Футбольный путь начинал в стрийской "Скале", после чего попал в систему ФК "Львов". Во взрослом футболе дебютировал в мае 2023 года в матче УПЛ против "Руха" в возрасте 17 лет.
В июле 2023 года защитник перешел в киевское "Динамо". За первую команду официально дебютировал в феврале 2024 года в матче УПЛ против "Металлиста 1925" (4:2).
В составе киевского клуба Михавко становился чемпионом Украины (2024/25), серебряным призером УПЛ (2023/24) и обладателем Кубка Украины (2025/26).
В ноябре 2025 года защитник провел первый матч за национальную сборную Украины в отборе на ЧМ-2026 против Франции. Всего за "сине-желтых" сыграл три поединка.
Ранее игрок "Динамо" поделился деталями жизни вне футбола.