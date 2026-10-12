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Футбол 12 октября 2026 · 17:53

Михавко достиг гроссмейстерской отметки и вписал свое имя в историю "Динамо"

На счету 21-летнего защитника 100 матчей в футболке столичного гранда
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Михавко достиг гроссмейстерской отметки и вписал свое имя в историю "Динамо"
Тарас Михавко (фото: ФК "Динамо")
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Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко достиг знаковой отметки в составе столичного клуба. Юбилейным для молодого футболиста стал матч восьмого тура УПЛ против "Карпат".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт киевлян.

Быстрый путь к юбилею

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко пересек границу в 100 сыгранных матчей за столичную команду. Для достижения этой отметки 21-летнему защитнику понадобилось менее трех лет с момента его первого выхода на поле в составе киевлян.

Основную часть игровой практики Михавко получил в национальном первенстве.

Матчи Михавко за "Динамо":

  • 66 – в украинской Премьер-лиге
  • 28 – в еврокубковых турнирах
  • 6 – в розыгрышах Кубка Украины

Помимо надежной игры в обороне, центральный защитник также регулярно подключается к атакам и уже успел отличиться 7 забитыми мячами за "бело-синих".

Михавко достиг гроссмейстерской отметки и вписал свое имя в историю &quot;Динамо&quot;

Кто такой Тарас Михавко

Родился 30 мая 2005 года в селе Доброгостов Львовской области. Футбольный путь начинал в стрийской "Скале", после чего попал в систему ФК "Львов". Во взрослом футболе дебютировал в мае 2023 года в матче УПЛ против "Руха" в возрасте 17 лет.

В июле 2023 года защитник перешел в киевское "Динамо". За первую команду официально дебютировал в феврале 2024 года в матче УПЛ против "Металлиста 1925" (4:2).

В составе киевского клуба Михавко становился чемпионом Украины (2024/25), серебряным призером УПЛ (2023/24) и обладателем Кубка Украины (2025/26).

В ноябре 2025 года защитник провел первый матч за национальную сборную Украины в отборе на ЧМ-2026 против Франции. Всего за "сине-желтых" сыграл три поединка.

Ранее игрок "Динамо" поделился деталями жизни вне футбола.

Теги: Футбол Динамо
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Серия А 12 октября 21:45
Торино - : - Удинезе
Ла Лига 12 октября 22:00
Леванте - : - Севилья
АПЛ 12 октября 22:00
Ковентри - : - Ньюкасл
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