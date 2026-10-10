"Все больше осознаю, как важно это ценить": игрок "Динамо" поделился деталями жизни вне футбола

Футболист киевского "Динамо" Владислав Кабаев показал, как проводит досуг в столице во время войны. В соцсетях он опубликовал атмосферные фотографии Киева и поделился размышлениями об умении ценить простые моменты.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram Владислава Кабаева.
Вингер "Динамо" опубликовал подборку фотографий, на которых показал привычные моменты своей жизни вне футбольного поля. В серию вошли вечерний двор с футбольной площадкой, прогулки, виды Днепра и панорама столицы.
Также футболист поделился домашними кадрами и фотографиями, связанными с киевским клубом. Кабаев отметил, что футбол занимает значительную часть его жизни, однако не менее важно находить время для отдыха и близких.
"Футбол занимает огромную часть моей жизни, но все чаще осознаю, насколько важно ценить и происходящее за его пределами. Время с близкими, возможность переключиться, восстановиться и просто насладиться моментом", - написал футболист.
Кабаев также поделился мнениями о сложных периодах, которые встречаются в жизни. По его словам, проблемы, которые в определенный момент кажутся огромными, со временем могут остаться лишь воспоминанием о пройденном этапе.
Футболист призвал не терять веру в хорошее даже тогда, когда обстоятельства складываются непросто.
"Иногда одна дверь закрывается именно потому, что впереди тебя ждет совершенно новая история. Главное - не потерять себя и продолжать верить в хорошее", - говорится в сообщении.
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