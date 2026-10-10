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Футбол 10 октября 2026 · 11:55

"Все больше осознаю, как важно это ценить": игрок "Динамо" поделился деталями жизни вне футбола

Вингер "Динамо" поделился личными фото столицы и рассказал, что помогает ему восстанавливаться вне футбола
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Все больше осознаю, как важно это ценить": игрок "Динамо" поделился деталями жизни вне футбола
Владислав Кабаев вне футбола (Фото: kabaevv.7, Instagram)
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Футболист киевского "Динамо" Владислав Кабаев показал, как проводит досуг в столице во время войны. В соцсетях он опубликовал атмосферные фотографии Киева и поделился размышлениями об умении ценить простые моменты.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram Владислава Кабаева.

Как Кабаев проводит свободное время в Киеве

Вингер "Динамо" опубликовал подборку фотографий, на которых показал привычные моменты своей жизни вне футбольного поля. В серию вошли вечерний двор с футбольной площадкой, прогулки, виды Днепра и панорама столицы.

Также футболист поделился домашними кадрами и фотографиями, связанными с киевским клубом. Кабаев отметил, что футбол занимает значительную часть его жизни, однако не менее важно находить время для отдыха и близких.

"Футбол занимает огромную часть моей жизни, но все чаще осознаю, насколько важно ценить и происходящее за его пределами. Время с близкими, возможность переключиться, восстановиться и просто насладиться моментом", - написал футболист.

Главное – не потерять себя

Кабаев также поделился мнениями о сложных периодах, которые встречаются в жизни. По его словам, проблемы, которые в определенный момент кажутся огромными, со временем могут остаться лишь воспоминанием о пройденном этапе.

Футболист призвал не терять веру в хорошее даже тогда, когда обстоятельства складываются непросто.

"Иногда одна дверь закрывается именно потому, что впереди тебя ждет совершенно новая история. Главное - не потерять себя и продолжать верить в хорошее", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что эксзвезда "Динамо" показал видео тренировки с сыном.

Теги: Футбол Динамо
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