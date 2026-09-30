В футболке бывшего клуба: экс-звезда "Динамо" показал видео тренировки с сыном

Нападающий "Зари" Жерсон Родригеш показал, как проводит футбольную тренировку со своим сыном. Внимание болельщиков привлекло то, что мальчик надел футболку бывшего клуба футболиста.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на видео Родригеша в Instagram .

Отцовские уроки футбола

Люксембургский нападающий опубликовал видеоролик, на котором помогает юному мальчику отрабатывать элементы игры в поле.

"Учу моего сына как забивать лучшим способом", - подписал видео Родригеш.

Символическая деталь в форме

Интересно, что во время тренировки сын нападающего был одет в комплект формы киевского "Динамо". Также на спине мальчика был 22-й номер – именно под ним Жерсон Родригеш выступал в составе "бело-синих".

При этом став игроком "Зари", люксембуржец выбрал себе 7-й номер.

Дебют в луганском клубе

Жерсон Родригеш присоединился к "Заре" в сентябре и уже успел дебютировать за новый клуб перед международной паузой. Первый матч в футболке луганского клуба люксембуржец провел именно против "Динамо".

Луганчане уступили киевлянам со счетом 2:0. В конце встречи отличились Бражко и Пономаренко.