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Футбол 30 вересня 2026 · 10:31

У футболці колишнього клубу: ексзірка "Динамо" показав відео тренування із сином

На відео син нападника вдягнутий у футболку київського гранда
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
У футболці колишнього клубу: ексзірка "Динамо" показав відео тренування із сином
Родрігеш під час виступів за "Динамо" (Фото: ФК "Динамо")
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Нападник "Зорі" Жерсон Родрігеш показав, як проводить футбольне тренування зі своїм сином. Увагу вболівальників привернуло те, що хлопчик вдягнув футболку колишнього клубу футболіста.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на відео Родрігеша в Instagram.

Батьківські уроки футболу

Люксембургський нападник опублікував відеоролик, на якому допомагає юному хлопчику відпрацьовувати елементи гри на полі.

"Навчаю мого сина як забивати в найкращий спосіб", - підписав відео Родрігеш.

Символічна деталь у формі

Цікаво, що під час тренування син нападника був одягнений у комплект форми київського "Динамо". Також на спині хлопчика був 22-й номер - саме під ним Жерсон Родрігеш виступав у складі "біло-синіх".

При цьому ставши гравцем "Зорі", люксембуржець обрав собі 7-й номер.

Дебют в луганському клубі

Жерсон Родрігеш доєднався до "Зорі" в вересні, і вже встиг дебютувати за новий клуб перед міжнародною паузою. Перший матч в футболці луганського клубу люксембуржець провів саме проти "Динамо".

Луганці поступилися киянам з рахунком 2:0. Наприкінці зустрічі відзначились Бражко та Пономаренко.

Раніше ми розповідали, як вихованець "Шахтаря" по-спортивному помстився клубу.

Теги: Футбол Динамо
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