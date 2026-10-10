"Все більше усвідомлюю, як важливо це цінувати": гравець "Динамо" поділився деталями життя поза футболом

Футболіст київського "Динамо" Владислав Кабаєв показав, як проводить вільний час у столиці під час війни. У соцмережах він опублікував атмосферні світлини Києва та поділився роздумами про уміння цінувати прості моменти.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram Владислава Кабаєва .

Як Кабаєв проводить вільний час у Києві

Вінгер "Динамо" опублікував добірку фотографій, на яких показав звичні моменти свого життя поза футбольним полем. До серії увійшли вечірній двір із футбольним майданчиком, прогулянки, краєвиди Дніпра й панорама столиці.

Також футболіст поділився домашніми кадрами та світлинами, пов’язаними з київським клубом. Кабаєв зазначив, що футбол займає значну частину його життя, однак не менш важливо знаходити час для відпочинку та близьких.

"Футбол займає величезну частину мого життя, але дедалі частіше усвідомлюю, наскільки важливо цінувати й те, що відбувається за його межами. Час із близькими, можливість перемкнутися, відновитися і просто насолодитися моментом", - написав футболіст.

Головне - не втратити себе

Кабаєв також поділився думками про складні періоди, які трапляються в житті. За його словами, проблеми, що в певний момент здаються величезними, з часом можуть залишитися лише спогадом про пройдений етап.

Футболіст закликав не втрачати віри в хороше навіть тоді, коли обставини складаються непросто.

"Іноді одні двері зачиняються саме тому, що попереду на тебе чекає зовсім нова історія. Головне - не втратити себе й продовжувати вірити в хороше", - йдеться в дописі.