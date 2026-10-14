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Футбол 14 октября 2026 · 19:50

Кадровая сенсация в УПЛ: "Колос" вернул экс-игрока сборной Украины на руководящий пост

Знаковой функционер снова будет отвечать за спортивное направление ковалевского клуба
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Кадровая сенсация в УПЛ: "Колос" вернул экс-игрока сборной Украины на руководящий пост
Виталий Лисицкий вернулся в "Колос" (фото: ФК "Колос")
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Ковалевский "Колос" официально объявил о возвращении 44-летнего функционера Виталия Лисицкого. Бывший футболист сборной Украины снова занял должность спортивного директора клуба украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

Знаковая фигура для Ковалевки

Виталий Лисицкий посвятил "Колосу" более восьми лет карьеры – сначала как игрок, а затем как руководитель спортивного направления. Именно в Ковалевке в 2017 году защитник завершил игровую карьеру, после чего сразу вступил в должность спортивного директора. За время его работы клуб совершил стремительный взлет из низших дивизионов до исторического выхода в еврокубки и построил современную инфраструктуру.

После длительного периода работы функционер покинул пост в 2025 году, однако после паузы руководство клуба снова обратилось к опытному специалисту. В Ковалевке рассчитывают, что его управленческий опыт и глубокое понимание философии клуба помогут достичь новых целей.

Чем известен Лисицкий

На протяжении карьеры футболист выступал за киевское "Динамо", одесский "Черноморец", "Днепр", криворожский "Кривбасс", ужгородскую "Говерлу", запорожский "Металлург" и "Колос".

В составе сборной Украины он провел пять матчей.

Текущее состояние "Колоса" в УПЛ

В турнирной таблице чемпионата Украины "Колос" занимает 9-е место, имея в активе 8 очков после 7-ми сыгранных матчей.

Свой следующий поединок в украинской Премьер-лиге ковалевцы проведут в субботу, 17 октября – во Львове против донецкого "Шахтера". Начало – в 18:00.

Ранее мы сообщили, что Тарас Михавко достиг гроссмейстерской отметки и вписал свое имя в историю "Динамо".

Теги: Футбол УПЛ Колос
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