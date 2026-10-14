Скандал в УПЛ: "Полесье" официально пожаловалось в УАФ на тренера "Буковины"

Житомирское "Полесье" официально обратилось в Комитет по этике и честной игре УАФ из-за резонансных высказываний главного тренера черновицкой "Буковины" Сергея Шищенко.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий коммерческого директора житомирцев Александра Денисова изданию "Український футбол".

Причина конфликта и позиция "Полесья"

После матча 8-го тура Премьер-лиги между "Буковиной" и "Полесьем" (2:2), в котором житомирцы спаслись от поражения благодаря пенальти на последних минутах, Сергей Шищенко жестко раскритиковал судейство и употребил выражение "Позор "Полесью".

В ответ житомирский клуб решил действовать в правовом поле Кодекса этики и честной игры УАФ. Коммерческий директор "Полесья" Александр Денисов отметил, что клуб хочет услышать четкие разъяснения и факты, на которых основывались эти обвинения.

Основные тезисы из заявления Александра Денисова:

Юридическая оценка: клуб требует от УАФ оценить высказывания о том, что каждый матч "Полесья" якобы сопровождается скандалом.

Этический аспект: реакция Шищенко стала шоком, поскольку специалист много лет работал в системе "Полесья" и лично знает владельца клуба Геннадия Буткевича.

Возможный мотив: по мнению Денисова, причиной такого поведения стала "обычная человеческая обида из-за того, что в свое время он не возглавил "Полесье" на постоянной основе".

Что известно о матче

Драматичный поединок 8-го тура УПЛ между "Буковиной" и "Полесьем" завершился вничью - 2:2. Черновицкая команда была близка к победе, однако житомирский клуб отыгрался в концовке встречи после того, как Владислав Велетень точным ударом реализовал 11-метровый штрафной удар.