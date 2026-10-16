Первая пошла: "Оболонь" одержала первую победу в сезоне УПЛ

Киевская "Оболонь" одолела ровенский "Верес" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура УПЛ. Один из глав хозяев начался с удара от ворот голкипера Назария Федоровского.

О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 9 тур

"Оболонь" - "Верес" - 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Кулаковский, 21; Мединский, 84.

Удаление: Давид Нийо, 54.

"Оболонь" открыла счет после углового

Хозяева вышли вперед на 21 минуте. После розыгрыша углового Артем Кулаковский с близкого расстояния головой направил мяч в ворота ровенской команды.

В конце первого тайма "Верес" понес вынужденную потерю: из-за повреждения поле покинул Тарас Лях. После его замены киевляне могли увеличить преимущество, однако голкипер гостей Валентин Горох спас свою команду.

Вереск остался в меньшинстве

На 54-й минуте жители оказались в меньшинстве. Сначала арбитр показал желтую карточку Давиду Нийо за грубый фол в центре поля, но после просмотра VAR изменил решение и удалил руандийского футболиста.

Окончательный счет киевляне установили на 84-й минуте. Голкипер Назарий Федоровский нанес удар от ворот, после которого Игорь Мединский воспользовался случаем и отправил мяч в сетку. Таким образом, вратарь "Оболони" записал в свой актив результативную передачу.