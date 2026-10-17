Чотири голи та два пенальті: "Кудрівка" сенсаційно розгромила "Буковину" в УПЛ

У суботу, 17 жовтня, "Кудрівка" здобула першу перемогу в сезоні української Прем'єр-ліги, розгромивши чернівецьку "Буковину" в дев'ятому турі. Господарі забезпечили собі комфортну перевагу ще до перерви, а в другому таймі довели справу до переконливого результату.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Два швидкі голи

Поєдинок на рівненському стадіоні "Авангард" розпочався за сценарієм господарів.

Уже на третій хвилині Денис Світюха відкрив рахунок. Результативну передачу в цьому епізоді віддав Фетес Макоссо.

Пропущений на самому початку м'яч змусив "Буковину" опинитися в ролі наздоганяючої команди практично зі стартового свистка.

Ситуація для гостей ускладнилася на 16-й хвилині. "Кудрівка" отримала право на одинадцятиметровий удар, який реалізував Думанюк. До завершення першого тайму рахунок не змінився.

Остаточний розгром

Після перерви господарі не стали обмежуватися здобутою перевагою. Уже на 50-й хвилині Іван Петряк довів рахунок до 3:0.

Третій пропущений м'яч суттєво ускладнив становище чернівчан, проте гості досить швидко зуміли відповісти.

На 57-й хвилині арбітр призначив другий пенальті в матчі, цього разу у ворота "Кудрівки". До позначки підійшов Віталій Дахновський, який реалізував одинадцятиметровий та скоротив відставання до двох голів.

Цей епізод залишав "Буковині" можливість поборотися за результат, однак для порятунку команді потрібно було забивати щонайменше двічі.

Натомість наступний гол знову записали на свій рахунок господарі. На 79-й хвилині Обусу відзначився четвертим м'ячем "Кудрівки" та встановив остаточний результат.

Таким чином, господарі вперше в сезоні здобули три очки за один матч, перервавши серію з восьми поєдинків без перемог.

"Кудрівка" – "Буковина" – 4:1 (2:0)

Голи: Світюха, 3, Думанюк, 16 (пен.), Петряк, 50, Обусу, 79 – Дахновський, 57 (пен.).