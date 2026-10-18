Игорь Костюк уволен с должности главного тренера "Динамо": кто его заменит

Киевское "Динамо" уволило Игоря Костюка с должности главного тренера первой команды. Решение принял президент столичного клуба Игорь Суркис после поражения от житомирского "Полесья" в девятом туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сайт киевского "Динамо".
В воскресенье, 18 октября, "Динамо" уступило "Полессью" в Житомире со счетом 1:3, играя в большинстве с пятой минуты.
После завершения встречи руководство столичного клуба приняло решение о смене главного тренера.
Исполнять обязанности главного тренера киевской команды временно будет Мацей Кендзерек.
Именно он будет готовить футболистов к ближайшим поединкам украинской Премьер-лиги.
Первым испытанием для команды после тренерских смен станет встреча с "Кудровкой", запланированная на 23 октября.
О назначении постоянного главного тренера "Динамо" пока не сообщается.
Напомним, что "Полесье" в меньшинстве победило "Динамо" в центральном сражении УПЛ.