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Футбол 18 октября 2026 · 18:03

Игорь Костюк уволен с должности главного тренера "Динамо": кто его заменит

Игорь Суркис принял кадровое решение после неудачного матча девятого тура УПЛ
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Игорь Костюк уволен с должности главного тренера "Динамо": кто его заменит
Игорь Костюк на пресс-конференции после поражения от "Полесья" (фото: ФК Динамо)
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Киевское "Динамо" уволило Игоря Костюка с должности главного тренера первой команды. Решение принял президент столичного клуба Игорь Суркис после поражения от житомирского "Полесья" в девятом туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сайт киевского "Динамо".

Поражение от "Полесья" привело к отставке

В воскресенье, 18 октября, "Динамо" уступило "Полессью" в Житомире со счетом 1:3, играя в большинстве с пятой минуты.

После завершения встречи руководство столичного клуба приняло решение о смене главного тренера.

Кто будет готовить "Динамо" к следующим матчам

Исполнять обязанности главного тренера киевской команды временно будет Мацей Кендзерек.

Именно он будет готовить футболистов к ближайшим поединкам украинской Премьер-лиги.

Первым испытанием для команды после тренерских смен станет встреча с "Кудровкой", запланированная на 23 октября.

О назначении постоянного главного тренера "Динамо" пока не сообщается.

Напомним, что "Полесье" в меньшинстве победило "Динамо" в центральном сражении УПЛ.

Теги: УПЛ
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УПЛ 18 октября 18:00
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