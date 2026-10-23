"В Еліни є свої битви": Монфіс уперше прокоментував розрив зі Світоліною

Французький тенісист Гаель Монфіс уперше публічно прокоментував розставання з Еліною Світоліною. Він подякував українці за роки підтримки, наголосив на взаємній повазі та закликав уболівальників поставитися до неї зі співчуттям.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на допис Гаеля Монфіса в Instagram.

Монфіс розповів про розставання зі Світоліною

Спортсмен опублікував звернення після того, як стало відомо про завершення його стосунків з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Француз зазначив, що протягом багатьох років вони ділилися з уболівальниками історією своєї родини, зокрема розповідали про особисті труднощі.

За словами спортсмена, розставання стало непростим випробуванням для обох. Водночас він наголосив, що вони продовжують ставитися одне до одного з любов’ю та повагою.

"Можливо, ми з Еліною більше не пара, але ми все ще сім’я", - написав Монфіс.

Француз заступився за українську тенісистку

Окрему частину звернення Монфіс присвятив критиці, з якою зіткнулася Світоліна після того, як відверто розповіла про своє рішення. Француз зауважив, що українка не була зобов’язана пояснювати особисті обставини, однак вирішила зробити це публічно. На його думку, реакція частини аудиторії виявилася надто недоброзичливою.

"Навіть якщо хтось не розуміє причин її рішення або не погоджується з ними, будь ласка, пам’ятайте: у стосунках за зачиненими дверима відбувається набагато більше, ніж можна пояснити в одному дописі", - наголосив тенісист.

Монфіс закликав людей виявляти більше розуміння, доброти та співчуття до Світоліної. Він також підкреслив, що поважає її вибір і причини, які до нього привели.

Монфіс подякував Світоліній за підтримку

Француз зізнався, що йому боляче через завершення стосунків, однак він назавжди залишатиметься вдячним українці за любов і підтримку протягом спільних років.

Зокрема, Монфіс розповів, що Світоліна допомогла йому продовжити тенісну кар’єру в період, коли він замислювався над її завершенням. За словами француза, саме підтримка дружини надихнула його рухатися далі та здобути важливі перемоги.

Найбільшим спільним щастям спортсмен назвав їхню доньку Скай. Монфіс додав, що вони продовжуватимуть підтримувати одне одного та піклуватися одне про одного, насамперед заради дитини. На завершення він попросив уболівальників пам’ятати, що за відомими спортивними іменами стоять звичайні люди зі своїми почуттями та труднощами.