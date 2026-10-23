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Теннис 23 октября 2026 · 21:45

"У Элины есть свои битвы": Монфис впервые прокомментировал разрыв со Свитолиной

Француз вступился за украинскую теннисистку, которую подвергли критике после объявления о разрыве отношений
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"У Элины есть свои битвы": Монфис впервые прокомментировал разрыв со Свитолиной
Монфис призвал к поддержке Свитолиной (Фото: iamgaelmonfils, Instagram)

Французский теннисист Гаэль Монфис впервые публично прокомментировал расставание с Элиной Свитолиной. Он поблагодарил украинцев за годы поддержки, отметил взаимное уважение и призвал болельщиков отнестись к ней с сочувствием.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение Гаэля Монфиса в Instagram.

Монфис рассказал о расставании со Свитолиной

Спортсмен опубликовал обращение после того, как стало известно о завершении его отношений с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Француз отметил, что в течение многих лет они делились с болельщиками историей своей семьи, в частности, рассказывали о личных трудностях.

По словам спортсмена, расставание стало непростым испытанием для обоих. В то же время он подчеркнул, что они продолжают относиться друг к другу с любовью и уважением.

"Возможно, мы с Элиной больше не пара, но мы все еще семья", – написал Монфис.

Француз вступился за украинскую теннисистку

Отдельную часть обращения Монфис посвятил критике, с которой столкнулась Свитолина после того, как откровенно рассказала о своем решении. Француз отметил, что украинка не обязана объяснять личные обстоятельства, однако решила сделать это публично. По его мнению, реакция части аудитории оказалась слишком недоброжелательной.

"Даже если кто-то не понимает причин ее решения или не соглашается с ними, пожалуйста, помните: в отношениях за закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем можно объяснить в одном сообщении", - подчеркнул теннисист.

Монфис призвал людей проявлять большее понимание, доброту и сострадание к Свитолиной. Он также подчеркнул, что уважает ее выбор и причины, которые к нему привели.

Монфис поблагодарил Свитолиний за поддержку

Француз признался, что ему больно из-за завершения отношений, однако он навсегда будет благодарным украинцам за любовь и поддержку на протяжении общих лет.

В частности, Монфис рассказал, что Свитолина помогла ему продолжить теннисную карьеру в период, когда он задумывался о ее завершении. По словам француза, именно поддержка жены вдохновила его двигаться дальше и одержать важные победы.

Самым общим счастьем спортсмен назвал их дочь Скай. Монфис добавил, что они будут продолжать поддерживать друг друга и заботиться друг о друге, прежде всего ради ребенка. В заключение он попросил болельщиков помнить, что за известными спортивными именами стоят обычные люди со своими чувствами и сложностями.

Ранее мы рассказывали, что Монфис рассказал, как будет жить дальше после разрыва со Свитолиной и конца карьеры.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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