Тренер "Баварии" потерял сознание на тренировке: в клубе рассказали о его состоянии

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани попал в больницу после обморока на тренировочной базе клуба. Сейчас состояние 40-летнего бельгийца оценивают как стабильное, однако медицинские обследования еще продолжаются.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport .

Что произошло с Компани

Инцидент произошел в пятницу, когда наставник первой команды наблюдал за тренировкой резервного состава "Баварии".

Ранее Компани чувствовал себя плохо из-за вирусной инфекции. Во вторник он пропустил предматчевую пресс-конференцию накануне встречи с лондонским "Арсеналом" в Лиге чемпионов.

Несмотря на проблемы со здоровьем, в среду бельгийский специалист находился на тренерской скамье во время матча.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль сообщил, что тренеру уделят столько времени на восстановление, сколько будет необходимо.

"Винни дадут столько времени, сколько ему потребуется. Мы пока не устанавливаем никаких сроков. Сначала нужно выяснить, что именно произошло, а потом спокойно обсудить продолжительность восстановления. Речь идет не о днях, а о неделях", – заявил Эберль.

В "Баварии" признали, что тренеру нужен отдых

Эберль также предположил, что клубу стоило раньше ограничить рабочую нагрузку Компани.

По его словам, бельгиец привык много работать и не всегда обращает внимание на сигналы собственного организма.

"Винни – очень трудолюбивый человек. Если не прислушаться к едва заметным сигналам своего тела, в конце концов оно начнет кричать", – отметил спортивный директор.

Он добавил, что теперь клуб будет стараться еще более тщательно оберегать тренера от чрезмерных нагрузок.

В "Баварии" даже рассматривали возможность обратиться с просьбой перенести воскресный матч Бундеслиги против "Фрайбурга". Однако, в конце концов, решили, что команда должна продолжать выступления.

Временно тренировочным процессом будет заниматься тренерский штаб во главе с ассистентом Аароном Данкcом, который уже пообщался с Компани в больнице.

"Я объяснил ему, что мы не будем говорить о футболе. Мы просто хотели узнать, как он себя чувствует, и убедиться, что с ним все в порядке. Все футбольные вопросы находятся в наших руках", – рассказал Данкc.