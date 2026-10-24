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Футбол 24 жовтня 2026 · 16:41

Тренер "Баварії" знепритомнів на тренуванні: у клубі розповіли про його стан

Відновлення може тривати кілька тижнів
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Тренер "Баварії" знепритомнів на тренуванні: у клубі розповіли про його стан
Венсан Компані (фото: ФК "Баварія")

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Венсан Компані потрапив до лікарні після того, як знепритомнів на тренувальній базі клубу. Наразі стан 40-річного бельгійця оцінюють як стабільний, однак медичні обстеження ще тривають.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport.

Що сталося з Компані

Інцидент трапився у п'ятницю, коли наставник першої команди спостерігав за тренуванням резервного складу "Баварії".

Раніше Компані почувався зле через вірусну інфекцію. У вівторок він пропустив передматчеву пресконференцію напередодні зустрічі з лондонським "Арсеналом" у Лізі чемпіонів.

Попри проблеми зі здоров'ям, у середу бельгійський фахівець перебував на тренерській лаві під час матчу.

Спортивний директор "Баварії" Макс Еберль повідомив, що тренеру нададуть стільки часу на відновлення, скільки буде необхідно.

"Вінні дадуть стільки часу, скільки йому буде потрібно. Ми поки не встановлюємо жодних термінів. Спочатку потрібно з'ясувати, що саме сталося, а потім спокійно обговорити тривалість відновлення. Йдеться не про дні, а про тижні", – заявив Еберль.

У "Баварії" визнали, що тренеру потрібен відпочинок

Еберль також припустив, що клубу варто було раніше обмежити робоче навантаження Компані.

За його словами, бельгієць звик багато працювати та не завжди звертає увагу на сигнали власного організму.

"Вінні – дуже працьовита людина. Якщо не прислухатися до ледь помітних сигналів свого тіла, зрештою воно почне кричати", – зазначив спортивний директор.

Він додав, що тепер клуб намагатиметься ще ретельніше оберігати тренера від надмірних навантажень.

У "Баварії" навіть розглядали можливість звернутися з проханням перенести недільний матч Бундесліги проти "Фрайбурга". Проте зрештою вирішили, що команда повинна продовжувати виступи.

Тимчасово тренувальним процесом опікуватиметься тренерський штаб на чолі з асистентом Аароном Данкcом, який уже поспілкувався з Компані в лікарні.

"Я пояснив йому, що ми не говоритимемо про футбол. Ми просто хотіли дізнатися, як він почувається, і переконатися, що з ним усе гаразд. Усі футбольні питання перебувають у наших руках", – розповів Данкc.

Раніше "Кудрівка" розповіла про стан Петряка після травми голови.

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