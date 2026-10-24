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Футбол 24 жовтня 2026 · 15:58

Пройшов два обстеження: "Кудрівка" розповіла про стан Петряка після травми голови

Півзахисник пройшов дві комп’ютерні томографії - результати обстежень не виявили ускладнень
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Пройшов два обстеження: "Кудрівка" розповіла про стан Петряка після травми голови
Футболіста перевели в звичайну палату (Фото: petryak1994, Instagram)

Футболіст "Кудрівки" Іван Петряк, який зазнав травми голови в матчі з "Динамо", залишається у стабільному стані. Після двох контрольних обстежень його перевели до звичайної палати.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу ФК "Кудрівка".

Які висновки обстежень

Півзахисник "Кудрівки" Іван Петряк пройшов два контрольні обстеження - комп’ютерну томографію. За офіційною інформацією клубу, їхні результати не виявили жодних ускладнень.

Наразі футболіста перевели до звичайної палати. Поруч із ним перебуває дружина Юлія.

Пройшов два обстеження: &quot;Кудрівка&quot; розповіла про стан Петряка після травми голови
Іван Петряк після обстежень (Фото: ФК "Кудрівка")

Стан Петряка стабільний

У "Кудрівці" повідомили, що стан гравця залишається стабільним, а сам він поступово йде на поправку. Клуб побажав футболісту якнайшвидшого одужання та подякував українській футбольній спільноті за підтримку.

Нагадаємо, Петряк зазнав травми наприкінці першого тайму матчу 10-го туру УПЛ проти київського "Динамо" після зіткнення із захисником Владиславом Дубінчаком. Півзахиснику знадобилася допомога медиків, після чого його госпіталізували.

Наразі "Кудрівка" не повідомляла про терміни відновлення футболіста та його можливе повернення на поле.

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Раніше ми повідомляли, що футболіст сам показав, як виглядає після моторошного зіткнення.

Теги: Футбол УПЛ
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