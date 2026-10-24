Петряк вперше показав, як виглядає після моторошного зіткнення з Дубінчаком (фото)

Вінгер "Кудрівки" Іван Петряк уперше публічно відреагував на травму, якої зазнав у матчі 10-го туру УПЛ проти київського "Динамо". Футболіст опублікував фото з лікарняної палати та звернувся до вболівальників.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на публікацію Івана Петряка в Instagram Stories.
Після травми в матчі проти "Динамо" Іван Петряк опублікував фото з лікарні та подякував усім, хто написав йому слова підтримки.
"Нереально відповісти на кожне ваше повідомлення, але я все бачу. Щиро дякую за таку неймовірну підтримку. Все буде добре", - написав футболіст.
Інцидент стався під час матчу 10-го туру УПЛ між "Кудрівкою" та київським "Динамо". Петряк і захисник столичного клубу Владислав Дубінчак зіткнулися головами в боротьбі за верховий м’яч.
Після зіткнення футболісту надали медичну допомогу безпосередньо на полі, а згодом його на ношах доправили до карети швидкої допомоги. Дубінчак уже перепросив перед рідними Петряка.
Сам матч завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:1.
Для 30-річного вінгера цей поєдинок став десятим у поточному сезоні. До отримання травми він устиг забити один гол.
Петряк приєднався до "Кудрівки" влітку 2026-го року, перейшовши до клубу на правах вільного агента.
Раніше ми розповідали, як дружина Петряка відреагувала на травму футболіста.