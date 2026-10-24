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Футбол 24 жовтня 2026 · 13:18

Петряк вперше показав, як виглядає після моторошного зіткнення з Дубінчаком (фото)

Вінгер "Кудрівки" подякував уболівальникам за підтримку після травми
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Петряк вперше показав, як виглядає після моторошного зіткнення з Дубінчаком (фото)
Іван Петряк в складі "Кудрівки" (Фото: petryak1994, Instagram)

Вінгер "Кудрівки" Іван Петряк уперше публічно відреагував на травму, якої зазнав у матчі 10-го туру УПЛ проти київського "Динамо". Футболіст опублікував фото з лікарняної палати та звернувся до вболівальників.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на публікацію Івана Петряка в Instagram Stories.

Футболіст подякував за підтримку

Після травми в матчі проти "Динамо" Іван Петряк опублікував фото з лікарні та подякував усім, хто написав йому слова підтримки.

Петряк вперше показав, як виглядає після моторошного зіткнення з Дубінчаком (фото)
Іван Петряк вперше опублікував фото після травми (Фото: petryak1994, Instagram)

"Нереально відповісти на кожне ваше повідомлення, але я все бачу. Щиро дякую за таку неймовірну підтримку. Все буде добре", - написав футболіст.

Як Петряк отримав травму

Інцидент стався під час матчу 10-го туру УПЛ між "Кудрівкою" та київським "Динамо". Петряк і захисник столичного клубу Владислав Дубінчак зіткнулися головами в боротьбі за верховий м’яч.

Після зіткнення футболісту надали медичну допомогу безпосередньо на полі, а згодом його на ношах доправили до карети швидкої допомоги. Дубінчак уже перепросив перед рідними Петряка.

Сам матч завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:1.

Статистика Петряка в сезоні

Для 30-річного вінгера цей поєдинок став десятим у поточному сезоні. До отримання травми він устиг забити один гол.

Петряк приєднався до "Кудрівки" влітку 2026-го року, перейшовши до клубу на правах вільного агента.

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Раніше ми розповідали, як дружина Петряка відреагувала на травму футболіста.

Теги: Футбол УПЛ
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УПЛ 24 жовтня 13:00
Лівий Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 жовтня 13:00
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АПЛ 24 жовтня 14:30
Астон Вілла - : - Манчестер Сіті
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