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Футбол 23 жовтня 2026 · 23:05

"Він у мене такий сильний": дружина Петряка відреагувала на травму футболіста

Юлія Петряк подякувала за підтримку після того, як вінгера "Кудрівки" забрали з поля на ношах
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Він у мене такий сильний": дружина Петряка відреагувала на травму футболіста
Петряк в складі "Кудрівки" (Фото: petryak1994. Instagram)

Дружина вінгера "Кудрівки" Івана Петряка Юлія вперше відреагувала на травму чоловіка в матчі проти "Динамо". Футболістові знадобилася допомога медиків після зіткнення головами із Владиславом Дубінчаком.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на історію Юлії Петряк в Instagram.

Дружина Петряка подякувала за підтримку

Юлія Петряк відреагувала на травму чоловіка після матчу "Динамо" - "Кудрівка", який завершився перемогою киян із рахунком 3:1. Вона опублікувала фото, на якому тримає за руку свого чоловіка в лікарні.

"Дякую всім за підтримку, все буде добре. Він у мене такий сильний", - написала дружина футболіста.

&quot;Він у мене такий сильний&quot;: дружина Петряка відреагувала на травму футболіста
Юлія Петряк про стан чоловіка (Фото: julia_petryak, Instagram)

Як Петряк отримав травму

Інцидент стався наприкінці першого тайму. Під час боротьби за м’яч захисник "Динамо" Владислав Дубінчак зіткнувся головою з Іваном Петряком. Спочатку вінгер "Кудрівки" підвівся на ноги, однак згодом утратив свідомість і впав на газон. Медики оперативно надали футболістові допомогу та зафіксували йому шию.

Петряка винесли з поля на ношах і доправили до карети швидкої допомоги. Згодом автомобіль вирушив до лікарні, де гравець мав пройти подальше обстеження.

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Раніше ми розповідали про жахливий епізод за участі Івана Петряка в матчі "Динамо" та "Кудрівки".

Теги: Футбол
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