"Він у мене такий сильний": дружина Петряка відреагувала на травму футболіста

Дружина вінгера "Кудрівки" Івана Петряка Юлія вперше відреагувала на травму чоловіка в матчі проти "Динамо". Футболістові знадобилася допомога медиків після зіткнення головами із Владиславом Дубінчаком.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на історію Юлії Петряк в Instagram .

Дружина Петряка подякувала за підтримку

Юлія Петряк відреагувала на травму чоловіка після матчу "Динамо" - "Кудрівка", який завершився перемогою киян із рахунком 3:1. Вона опублікувала фото, на якому тримає за руку свого чоловіка в лікарні.

"Дякую всім за підтримку, все буде добре. Він у мене такий сильний", - написала дружина футболіста.

Юлія Петряк про стан чоловіка (Фото: julia_petryak, Instagram)

Як Петряк отримав травму

Інцидент стався наприкінці першого тайму. Під час боротьби за м’яч захисник "Динамо" Владислав Дубінчак зіткнувся головою з Іваном Петряком. Спочатку вінгер "Кудрівки" підвівся на ноги, однак згодом утратив свідомість і впав на газон. Медики оперативно надали футболістові допомогу та зафіксували йому шию.

Петряка винесли з поля на ношах і доправили до карети швидкої допомоги. Згодом автомобіль вирушив до лікарні, де гравець мав пройти подальше обстеження.