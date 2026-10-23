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Футбол 23 октября 2026 · 23:05

"Он у меня такой сильный": жена Петряка отреагировала на травму футболиста

Юлия Петряк поблагодарила за поддержку после того, как вингера "Кудровки" забрали с поля на носилках
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Он у меня такой сильный": жена Петряка отреагировала на травму футболиста
Петряк в составе "Кудровки" (Фото: petryak1994. Instagram)

Жена вингера "Кудровки" Ивана Петряка Юлия впервые отреагировала на травму мужчины в матче против "Динамо". Футболисту понадобилась помощь медиков после столкновения председателями с Владиславом Дубинчаком.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на историю Юлии Петряк в Instagram.

Жена Петряка поблагодарила за поддержку

Юлия Петряк отреагировала на травму мужчины после матча "Динамо" - "Кудровка", завершившегося победой киевлян со счетом 3:1. Она опубликовала фото, на котором держит за руку мужа в больнице.

"Благодарю всех за поддержку, все будет хорошо. Он у меня такой сильный", - написала жена футболиста.

&quot;Он у меня такой сильный&quot;: жена Петряка отреагировала на травму футболиста
Юлия Петряк о состоянии мужчины (Фото: julia_petryak, Instagram)

Как Петряк получил травму

Инцидент произошел в конце первого тайма. Во время борьбы за мяч защитник "Динамо" Владислав Дубинчак столкнулся с Иваном Петряком. Сначала вингер "Кудровки" встал на ноги, однако впоследствии упал в обморок и упал на газон. Медики оперативно оказали футболисту помощь и зафиксировали ему шею.

Петряка вынесли с поля на носилках и доставили в карету скорой помощи. Впоследствии автомобиль отправился в больницу, где игрок должен был пройти дальнейшее обследование.

Ранее мы рассказывали об ужасном эпизоде с участием Ивана Петряка в матче "Динамо" и "Кудровки".

Теги: Футбол
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