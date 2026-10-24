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Футбол 24 октября 2026 · 13:18

Петряк впервые показал, как выглядит после жуткого столкновения с Дубинчаком (фото)

Вингер "Кудровки" поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Петряк впервые показал, как выглядит после жуткого столкновения с Дубинчаком (фото)
Иван Петряк в составе "Кудровки" (Фото: petryak1994, Instagram)

Вингер "Кудровки" Иван Петряк впервые публично отреагировал на травму, которую получил в матче 10-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Футболист опубликовал фото из больничной палаты и обратился к болельщикам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию Ивана Петряка в Instagram Stories.

Футболист поблагодарил за поддержку

После травмы в матче против "Динамо" Иван Петряк опубликовал фото из больницы и поблагодарил всех, кто написал ему слова поддержки.

Петряк впервые показал, как выглядит после жуткого столкновения с Дубинчаком (фото)
Иван Петряк впервые опубликовал фото после травмы (Фото: petryak1994, Instagram)

"Нереально ответить на каждое ваше сообщение, но я все вижу. Спасибо за такую невероятную поддержку. Все будет хорошо", - написал футболист.

Как Петряк получил травму

Инцидент произошел во время матча 10-го тура УПЛ между "Кудровкой" и киевским "Динамо". Петряк и защитник столичного клуба Владислав Дубинчак столкнулись головами в борьбе за верховой мяч.

После столкновения футболисту оказали медицинскую помощь непосредственно на поле, а затем его на носилках доставили в карету скорой помощи. Дубинчак уже извинился перед родными Петряка.

Сам матч завершился победой "Динамо" со счётом 3:1.

Статистика Петряка в сезоне

Для 30-летнего вингера этот поединок стал десятым в текущем сезоне. До получения травмы он успел забить один гол.

Петряк присоединился к "Кудровке" летом 2026 года, перейдя в клуб на правах свободного агента.

Раньше мы рассказывали, как жена Петряка отреагировала на травму футболиста.

Теги: Футбол УПЛ
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УПЛ 24 октября 13:00
Левый Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 октября 13:00
Эпицентр - : - Харьков
АПЛ 24 октября 14:30
Астон Вилла - : - Манчестер Сити
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