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Другое 26 октября 2026 · 07:34

Антонелли выдержал давление Ферстаппена и победил на Гран-при США

В конце гонки на второе место смог вырваться Шарль Леклер
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Антонелли выдержал давление Ферстаппена и победил на Гран-при США
Антонел приблизился к чемпионству (Фото: Formula 1)

Андреа Кими Антонелли стал победителем Гран-при США в Остине. На подиум также поднялись Шарль Леклер и Макс Ферстаппен.

О ходе и результате гонки сообщает Sport RBC.UA.

Штрафы для гонщиков перед гонкой

Изменения в стартовой решетке произошли еще до старта Гран-при. Три гонщика получили штрафы и стартовали на других позициях, чем те, которые они получили по итогам квалификации:

  • Арвид Линдблад стартовал 14-м (штраф в 5 позиций) за замену элемента силовой установки;
  • Франко Колапинто получил 20 место (штраф в 10 позиций) за замену элемента силовой установки;
  • Габриэль Бортолето стартовал 21-м (штраф в 80 позиций) за замену элемента силовой установки.

А Лэнс Стролл вообще стартовал с пит-лейн из-за смены настроек за действия закрытого парка и штрафа за замену элементов силовой установки.

Антонелли выдержал давление Ферстаппена и победил на Гран-при США
Окончательный стартовый протокол Гран-при США

Антонелли шагнул к чемпионству

Старт гонки прошел без серьезных инцидентов, и Антонелли почти сразу начал увеличивать отрыв от Ферстаппена. Нидерландец сумел сократить отставание после перехода на новый комплект мягкой резины – но в конце концов после единственного пит-стопа Антонелли и второй остановки Макса именно гонщик "Мерседес" вернул себе первое место.

А в конце гонки пилот Red Bull потерял и вторую строчку. На 46-м круге Леклер после пит-стопа приблизился к Ферстаппену и Норрису, а уже на 49-м гонщик "Феррари" обошел Макса.

Отдельно следует отметить, что на старте гонки штрафы получили напарник Антонелли Джордж Рассел и пилот "Хаас" Оливер Берман. Рассел был оштрафован на 5 секунд за обгон за пределами трассы, а Берман был оштрафован на десять секунд за контакт.

Антонелли выдержал давление Ферстаппена и победил на Гран-при США
Топ-10 гонщиков по итогам этапа в Остине

Турнирное положение

Кими Антонелли усилил свое преимущество в зачете пилотов. Однако досрочно выиграть чемпионство не смог, ведь его преследователи Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон также набрали очки.

Впрочем, уже на следующем этапе гонщик "Мерседес" может поставить точку в чемпионской борьбе. Следующим этапом уже через неделю будет Гран-при Мексики.

Ранее мы сообщали, что Ферстаппен торжествовал в Сингапуре, сняв проклятие "Марина-Бэй".

Теги: Формула-1
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