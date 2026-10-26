Антонелли выдержал давление Ферстаппена и победил на Гран-при США

Андреа Кими Антонелли стал победителем Гран-при США в Остине. На подиум также поднялись Шарль Леклер и Макс Ферстаппен.

Штрафы для гонщиков перед гонкой

Изменения в стартовой решетке произошли еще до старта Гран-при. Три гонщика получили штрафы и стартовали на других позициях, чем те, которые они получили по итогам квалификации:

Арвид Линдблад стартовал 14-м (штраф в 5 позиций) за замену элемента силовой установки;

Франко Колапинто получил 20 место (штраф в 10 позиций) за замену элемента силовой установки;

Габриэль Бортолето стартовал 21-м (штраф в 80 позиций) за замену элемента силовой установки.

А Лэнс Стролл вообще стартовал с пит-лейн из-за смены настроек за действия закрытого парка и штрафа за замену элементов силовой установки.

Окончательный стартовый протокол Гран-при США

Антонелли шагнул к чемпионству

Старт гонки прошел без серьезных инцидентов, и Антонелли почти сразу начал увеличивать отрыв от Ферстаппена. Нидерландец сумел сократить отставание после перехода на новый комплект мягкой резины – но в конце концов после единственного пит-стопа Антонелли и второй остановки Макса именно гонщик "Мерседес" вернул себе первое место.

А в конце гонки пилот Red Bull потерял и вторую строчку. На 46-м круге Леклер после пит-стопа приблизился к Ферстаппену и Норрису, а уже на 49-м гонщик "Феррари" обошел Макса.

Отдельно следует отметить, что на старте гонки штрафы получили напарник Антонелли Джордж Рассел и пилот "Хаас" Оливер Берман. Рассел был оштрафован на 5 секунд за обгон за пределами трассы, а Берман был оштрафован на десять секунд за контакт.

Топ-10 гонщиков по итогам этапа в Остине

Турнирное положение

Кими Антонелли усилил свое преимущество в зачете пилотов. Однако досрочно выиграть чемпионство не смог, ведь его преследователи Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон также набрали очки.

Впрочем, уже на следующем этапе гонщик "Мерседес" может поставить точку в чемпионской борьбе. Следующим этапом уже через неделю будет Гран-при Мексики.