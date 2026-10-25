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Баскетбол 25 октября 2026 · 22:42

"Реал" без Шульги установил исторический рекорд баскетбольного чемпионата Испании

Мадридцы разгромили соперника на выезде
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Реал" без Шульги установил исторический рекорд баскетбольного чемпионата Испании
Реал – новый рекордсмен лиги по трехочковым (фото: instagram.com/realmadridbasket)

В воскресенье, 25 октября, мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Форсом Льейдой" в пятом туре чемпионата Испании по баскетболу. Гости победили со счетом 122:86 и установили исторический рекорд турнира по количеству реализуемых трехочковых бросков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Лигу Эндеса.

"Реал" переписал историю чемпионата

Мадридская команда уверенно провела выездную встречу, набрав 122 очка.

Главным достижением "Реала" стали 24 точных трехочковых броска. Это новый абсолютный рекорд чемпионата Испании по количеству реализуемых дальних попыток в одном матче.

Предыдущее достижение составляло 23 трехочковых. Его совместно содержали "Уникаха" и "Баскония".

Самым результативным игроком встречи стал Тимото Ловалу-Кабарро, набравший 31 очко. Еще 27 баллов в актив мадридцев добавил Тео Маледон.

Благодаря убедительной победе "Реал" сохранил стопроцентный результат на старте чемпионата.

Пятая победа подряд в чемпионате

Разгром "Форса Льейды" позволил мадридцам продолжить беспроигрышную серию на старте нового сезона Лиги Эндеса.

"Реал" выиграл все пять поединков чемпионата, подтвердив статус одного из главных претендентов на титул. В то же время для "Льейды" это поражение стало четвертым в пяти матчах сезона.

Украинский защитник мадридского клуба Максим Шульга в заявку на встречу не попал.

"Форса Льейда" – "Реал Мадрид" – 86:122

Ранее Михайлюк помог "Юте" впервые победить.

Теги: Баскетбол
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Ливерпуль - : - Брайтон
Ла Лига 25 октября 22:00
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