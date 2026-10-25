"Реал" без Шульги встановив історичний рекорд баскетбольного чемпіонату Іспанії

У неділю, 25 жовтня, мадридський "Реал" здобув розгромну перемогу над "Форса Льєйдою" в п'ятому турі чемпіонату Іспанії з баскетболу. Гості перемогли з рахунком 122:86 та встановили історичний рекорд турніру за кількістю реалізованих триочкових кидків.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Лігу Ендеса.

"Реал" переписав історію чемпіонату

Мадридська команда впевнено провела виїзну зустріч, набравши 122 очки.

Головним досягненням "Реала" стали 24 влучні триочкові кидки. Це новий абсолютний рекорд чемпіонату Іспанії за кількістю реалізованих дальніх спроб в одному матчі.

Попереднє досягнення становило 23 триочкові. Його спільно утримували "Унікаха" та "Басконія".

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Тімоте Луваву-Кабарро, який набрав 31 очко. Ще 27 балів до активу мадридців додав Тео Маледон.

Завдяки переконливій перемозі "Реал" зберіг стовідсотковий результат на старті чемпіонату.

П'ята перемога поспіль у чемпіонаті

Розгром "Форса Льєйди" дозволив мадридцям продовжити безпрограшну серію на старті нового сезону Ліги Ендеса.

"Реал" виграв усі п'ять поєдинків чемпіонату, підтвердивши статус одного з головних претендентів на титул. Водночас для "Льєйди" ця поразка стала четвертою у п'яти матчах сезону.

Український захисник мадридського клубу Максим Шульга до заявки на зустріч не потрапив.

"Форса Льєйда" – "Реал Мадрид" – 86:122