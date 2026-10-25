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Футбол 25 жовтня 2026 · 12:36

Лунін вийде у старті "Реала" в Ель-Класіко: на заміні буде інший український воротар

Тібо Куртуа пропустить матч через хворобу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лунін вийде у старті "Реала" в Ель-Класіко: на заміні буде інший український воротар
Андрій Лунін отримав несподіваний шанс (фото: x.com/realmadriden)

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав несподіваний шанс вийти в стартовому складі на центральний матч 10-го туру Ла Ліги проти "Барселони". 27-річний голкіпер займе місце у воротах через раптову хворобу Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Реала".

Українці замість Куртуа

Основний страж воріт "вершкових" Тібо Куртуа вибув із розташування команди в останню мить через гострий грип. Це буде перший матч поточного сезону у всіх турнірах, який бельгійський голкіпер пропустить – до цього він відіграв у 12 поєдинках поспіль, пропустивши 14 м'ячів і двічі зберігши свої ворота "сухими".

Через це можливість вийти у воротах мадридців у принциповому протистоянні на "Камп Ноу" отримає Андрій Лунін. Для українця це буде перший офіційний поєдинок за "Реал" у нинішній кампанії.

Більше того, вимушена заміна Куртуа призвела до виклику ще одного українського голкіпера. Місце бельгійця в офіційній заявці першої команди "Реала" терміново зайняв 19-річний Ілля Волошин, який виступає за мадридський клуб U-19.

Турнірний розклад перед битвою грандів

Нагадаємо, що принциповий поєдинок між "Барселоною" та "Реалом" відбудеться вже сьогодні, 25 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Наразі каталонці очолюють турнірну таблицю іспанської Прімери, маючи в своєму активі 27 очок після 9 зіграних турів. Підопічні Жозе Моурінью йдуть на третій сходинці, відстаючи від "блаугранас" на шість залікових пунктів (21 бал).

Раніше ми розповіли про п'ять головних очікувань від Ель Класико.

Теги: Футбол Чемпіонат Іспанії Барселона Реал Андрій Лунін
Головні матчі
Серія А 25 жовтня 13:30
Інтер - : - Фіорентина
УПЛ 25 жовтня 13:00
Буковина - : - Кривбас
УПЛ 25 жовтня 13:00
Чорноморець - : - Карпати
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