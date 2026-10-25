Лунин выйдет в старте "Реала" в Эль-Классико: на замене будет другой украинский вратарь

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил неожиданный шанс выйти в стартовом составе на центральный матч 10 тура Ла Лиги против "Барселоны". 27-летний голкипер займет место в воротах из-за внезапной болезни Тибо Куртуа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Реала" .

Украинцы вместо Куртуа

Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа в последний момент выбыл из расположения команды из-за острого гриппа. Это будет первый матч в текущем сезоне во всех турнирах, который бельгийский вратарь пропустит. До этого он сыграл в 12 поединках подряд, пропустил 14 мячей и дважды сохранил свои ворота "сухими".

В связи с этим возможность сыграть в воротах мадридцев в принципиальном противостоянии на "Камп Ноу" получит Андрей Лунин. Для украинца это будет первый официальный матч за "Реал" в нынешней кампании.

Более того, вынужденная замена Куртуа привела к вызову еще одного украинского голкипера. Место бельгийца в официальной заявке первой команды "Реала" в срочном порядке занял 19-летний Илья Волошин, который выступает за мадридский клуб U-19.

Турнирное положение перед битвой грандов

Напомним, принципиальный поединок между "Барселоной" и "Реалом" состоится уже сегодня, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас каталонцы возглавляют турнирную таблицу испанской Примеры, имея в активе 27 очков после девяти сыгранных туров. Подопечные Жозе Моуринью занимают третью строчку, отставая от "блаугранас" на шесть очков (21 балл).