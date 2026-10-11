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Другое 11 октября 2026 · 17:36

Снял проклятие "Марина-Бэй": Ферстаппен триумфовал в Сингапуре, а Хэмилтона подвела стратегия

Нидерландец победил на втором Гран-при подряд
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Снял проклятие "Марина-Бэй": Ферстаппен триумфовал в Сингапуре, а Хэмилтона подвела стратегия
Макс Ферстаппен (фото: instagram.com/maxverstappen1)
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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал уверенную победу на 17 этапе чемпионата Формулы-1 - Гран-при Сингапура. Четырехкратный чемпион мира стартовал с поул-позиции и лидировал от первого до последнего круга, завоевав свой первый в истории триумф на трассе "Марина Бэй".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты гонки.

Исторический триумф Ферстаппена

Ферстаппен сохранил лидерство на старте и оторвался от преследователей, одержав 73 победу в карьере и вторую подряд в текущем сезоне. Городская трасса в Сингапуре оставалась одной из немногих в календаре, где нидерландцу раньше не удавалось выиграть.

Снял проклятие &quot;Марина-Бэй&quot;: Ферстаппен триумфовал в Сингапуре, а Хэмилтона подвела стратегия

За спиной лидера развернулась острая тактическая борьба. Большую часть гонки на третьей позиции ехал 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, однако во время режима виртуального автомобиля безопасности стратеги "Феррари" допустили ошибку, оставив Льюиса на трассе без пит-стопа.

В отличие от него, Шарль Леклер и Андреа Кими Антонелли произвели замену резины. В итоге Леклер финишировал вторым, Антонелли замкнул тройку призеров, а Хэмилтон провалился сразу на шестое место, пропустив вперед также дуэт из "Макларена" – Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Топ-10 Гран-при Сингапура:

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
  2. Шарль Леклер ("Феррари")
  3. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
  4. Ландо Норрис ("Макларен")
  5. Оскар Пиастри ("Макларен")
  6. Льюис Хэмилтон ("Феррари")
  7. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз")
  8. Нико Гюлькенберг ("Ауди")
  9. Джордж Расселл ("Мерседес")
  10. Исаак Аджар ("Ред Булл")

Снял проклятие &quot;Марина-Бэй&quot;: Ферстаппен триумфовал в Сингапуре, а Хэмилтона подвела стратегия

Ситуация в общем зачете

Благодаря третьему месту Антонелли укрепил свое лидерство в личном зачете, набрав 340 очков. Итальянский юниор опережает своего напарника Джорджа Расселла на 102 пункта и имеет шанс досрочно оформить чемпионский титул уже на следующем этапе в США.

В свою очередь Макс Ферстаппен благодаря двум победам подряд поднялся на четвертую строчку и вплотную приблизился к Льюису Хэмилтону.

Личный зачет пилотов:

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 340 очков
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") – 238
  3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 229
  4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 221
  5. Шарль Леклер ("Феррари") – 215
  6. Ландо Норрис ("Макларен") – 201

В Кубке конструкторов безоговорочным лидером остается команда "Мерседес", опережающая "Феррари" и "Макларен".

Топ-5 Кубка конструкторов:

  1. "Мерседес" – 578
  2. "Феррари" – 444
  3. "Макларен" – 339
  4. "Ред Булл" – 332
  5. "Рейсинг Буллз" – 100

Следующий Гран-при Формулы-1 состоится через две недели. 25 октября пройдет гонка в Остине на Гран-при США.

Ранее мы подготовили 7 фактов о сегодняшнем победителе - Максе Ферстаппене.

Теги: Формула-1
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АПЛ 11 октября 18:30
Ливерпуль - : - Манчестер Сити
Серия А 11 октября 21:45
Кальяри - : - Ювентус
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