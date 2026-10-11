Снял проклятие "Марина-Бэй": Ферстаппен триумфовал в Сингапуре, а Хэмилтона подвела стратегия

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал уверенную победу на 17 этапе чемпионата Формулы-1 - Гран-при Сингапура. Четырехкратный чемпион мира стартовал с поул-позиции и лидировал от первого до последнего круга, завоевав свой первый в истории триумф на трассе "Марина Бэй".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты гонки.
Ферстаппен сохранил лидерство на старте и оторвался от преследователей, одержав 73 победу в карьере и вторую подряд в текущем сезоне. Городская трасса в Сингапуре оставалась одной из немногих в календаре, где нидерландцу раньше не удавалось выиграть.
За спиной лидера развернулась острая тактическая борьба. Большую часть гонки на третьей позиции ехал 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, однако во время режима виртуального автомобиля безопасности стратеги "Феррари" допустили ошибку, оставив Льюиса на трассе без пит-стопа.
В отличие от него, Шарль Леклер и Андреа Кими Антонелли произвели замену резины. В итоге Леклер финишировал вторым, Антонелли замкнул тройку призеров, а Хэмилтон провалился сразу на шестое место, пропустив вперед также дуэт из "Макларена" – Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
Топ-10 Гран-при Сингапура:
Благодаря третьему месту Антонелли укрепил свое лидерство в личном зачете, набрав 340 очков. Итальянский юниор опережает своего напарника Джорджа Расселла на 102 пункта и имеет шанс досрочно оформить чемпионский титул уже на следующем этапе в США.
В свою очередь Макс Ферстаппен благодаря двум победам подряд поднялся на четвертую строчку и вплотную приблизился к Льюису Хэмилтону.
Личный зачет пилотов:
В Кубке конструкторов безоговорочным лидером остается команда "Мерседес", опережающая "Феррари" и "Макларен".
Топ-5 Кубка конструкторов:
Следующий Гран-при Формулы-1 состоится через две недели. 25 октября пройдет гонка в Остине на Гран-при США.
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