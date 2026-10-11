Зняв прокляття "Марина-Бей": Ферстаппен тріумфував у Сінгапурі, а Хемілтона підвела стратегія

Пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу на 17-му етапі чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. 4-разовий чемпіон світу стартував з поул-позиції і лідирував від першого до останнього кола, завоювавши свій перший в історії тріумф на трасі "Марина Бей".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати гонки.
Ферстаппен зберіг лідерство на старті та відірвався від переслідувачів, здобувши 73-тю перемогу в кар'єрі та другу поспіль у поточному сезоні. Міська траса у Сінгапурі залишалася однією з небагатьох у календарі, де нідерландцю раніше не вдавалося виграти.
За спиною лідера розгорнулася гостра тактична боротьба. Більшу частину гонки на третій позиції їхав 7-разовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, однак під час режиму віртуального автомобіля безпеки стратеги "Феррарі" припустилися помилки, залишивши Льюїса на трасі без піт-стопу.
На відміну від нього, Шарль Леклер та Андреа Кімі Антонеллі провели заміну гуми. У підсумку Леклер фінішував другим, Антонеллі замкнув трійку призерів, а Хемілтон провалився одразу на шосте місце, пропустивши вперед також дует з "Макларена" – Ландо Норріса та Оскара Піастрі.
Топ-10 Гран-прі Сінгапуру:
Завдяки третьому місцю Антонеллі зміцнив своє лідерство в особистому заліку, набравши 340 очок. Італійський юніор випереджає свого напарника Джорджа Расселла на 102 пункти і має шанси достроково оформити чемпіонський титул уже на наступному етапі в США.
У свою чергу Макс Ферстаппен завдяки двом перемогам поспіль піднявся на четверту сходинку і впритул наблизився до Льюїса Хемілтона.
Особистий залік пілотів:
У Кубку конструкторів беззаперечним лідером залишається команда "Мерседес", яка випереджає "Феррарі" та "Макларен".
Топ-5 Кубка конструкторів:
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться за два тижні. 25 жовтня пройдуть перегони в Остіні на Гран-прі США.
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