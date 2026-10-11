Зняв прокляття "Марина-Бей": Ферстаппен тріумфував у Сінгапурі, а Хемілтона підвела стратегія

Пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу на 17-му етапі чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. 4-разовий чемпіон світу стартував з поул-позиції і лідирував від першого до останнього кола, завоювавши свій перший в історії тріумф на трасі "Марина Бей".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати гонки .

Історичний тріумф Ферстаппена

Ферстаппен зберіг лідерство на старті та відірвався від переслідувачів, здобувши 73-тю перемогу в кар'єрі та другу поспіль у поточному сезоні. Міська траса у Сінгапурі залишалася однією з небагатьох у календарі, де нідерландцю раніше не вдавалося виграти.

За спиною лідера розгорнулася гостра тактична боротьба. Більшу частину гонки на третій позиції їхав 7-разовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, однак під час режиму віртуального автомобіля безпеки стратеги "Феррарі" припустилися помилки, залишивши Льюїса на трасі без піт-стопу.

На відміну від нього, Шарль Леклер та Андреа Кімі Антонеллі провели заміну гуми. У підсумку Леклер фінішував другим, Антонеллі замкнув трійку призерів, а Хемілтон провалився одразу на шосте місце, пропустивши вперед також дует з "Макларена" – Ландо Норріса та Оскара Піастрі.

Топ-10 Гран-прі Сінгапуру:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Шарль Леклер ("Феррарі") Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Ландо Норріс ("Макларен") Оскар Піастрі ("Макларен") Льюїс Хемілтон ("Феррарі") Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") Ніко Гюлькенберг ("Ауді") Джордж Расселл ("Мерседес") Ісак Аджар ("Ред Булл")

Ситуація в загальному заліку

Завдяки третьому місцю Антонеллі зміцнив своє лідерство в особистому заліку, набравши 340 очок. Італійський юніор випереджає свого напарника Джорджа Расселла на 102 пункти і має шанси достроково оформити чемпіонський титул уже на наступному етапі в США.

У свою чергу Макс Ферстаппен завдяки двом перемогам поспіль піднявся на четверту сходинку і впритул наблизився до Льюїса Хемілтона.

Особистий залік пілотів:

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 340 очок Джордж Расселл ("Мерседес") – 238 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 229 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 221 Шарль Леклер ("Феррарі") – 215 Ландо Норріс ("Макларен") – 201

У Кубку конструкторів беззаперечним лідером залишається команда "Мерседес", яка випереджає "Феррарі" та "Макларен".

Топ-5 Кубка конструкторів:

"Мерседес" – 578 "Феррарі" – 444 "Макларен" – 339 "Ред Булл" – 332 "Рейсинг Буллз" – 100

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться за два тижні. 25 жовтня пройдуть перегони в Остіні на Гран-прі США.