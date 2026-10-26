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Другое 26 октября 2026 · 20:44

Ситуация может измениться: Бедный высказался об участии Украины на ЧМ в Москве

Министр молодежи и спорта оценил скандальное решение международной федерации
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ситуация может измениться: Бедный высказался об участии Украины на ЧМ в Москве
Матвей Бедный (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал решение Исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отдать чемпионат мира 2030 года России. Чиновник очертил позицию Украины относительно поездки на эти соревнования и рассказал о юридических шагах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Категорическая позиция Украины

IWF доверила Москве проведение чемпионата мира-2030 среди взрослых, на котором также будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2032 в Брисбене. Это первое соревнование такого уровня в олимпийском виде спорта, проведение которого доверили России после начала полномасштабного вторжения.

Бедный подчеркнул, что это решение выходит за все рамки рекомендаций МОК.

"Это решение имеет преимущественно символическое значение для россиян, но в таких условиях ни одна уважающая себя страна не будет отправлять туда свою команду. Это тревожный и недопустимый сигнал, который мы будем обжаловать в МОК и Международной федерации тяжелой атлетики", - заявил министр.

Вопрос участия в турнире

Несмотря на общий принцип Украины продолжать борьбу на международных спортивных площадках и не уступать их врагу, поездка в столицу страны-агрессора остается недопустимой.

"Наша общая позиция - участвовать в соревнованиях и не оставлять площадку для россиян. Но это экстраординарное решение, и, конечно, наши спортсмены в Москву не поедут", - подчеркнул глава Минмолодежьспорта.

В то же время он отметил, что к 2030 году ситуация еще может измениться, и выразил большие сомнения в том, сможет ли Россия в итоге вообще принять этот турнир.

Ранее мы рассказали, как Украину и РФ развели во время жеребьевки чемпионата мира по волейболу.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира Матвей Бидный Москва
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