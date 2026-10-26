Ситуація може змінитися: Бідний висловився про участь України на ЧС у Москві

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував скандальне рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) віддати чемпіонат світу 2030 року Росії. Урядовець окреслив позицію України щодо поїздки на ці змагання та розповів про юридичні кроки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Категорична позиція України

IWF довірила Москві проведення чемпіонату світу-2030 серед дорослих, де також розігруватимуться ліцензії на Олімпійські ігри-2032 у Брисбені. Це перше змагання такого рівня з олімпійського виду спорту, яке віддали Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Бідний наголосив, що рішення виходить за всі рамки рекомендацій МОК.

"Це рішення має переважно символічне значення для росіян, але в таких умовах жодна країна, яка себе поважає, не відправлятиме туди свою команду. Це тривожний і неприпустимий сигнал, який ми будемо оскаржувати в МОК та Міжнародній федерації важкої атлетики", - заявив міністр.

Питання участі в турнірі

Попри загальний принцип України продовжувати боротьбу на міжнародних спортивних майданчиках і не поступатися ними ворогу, поїздка до столиці країни-агресорки залишається неприпустимою.

"Наша загальна позиція – брати участь у змаганнях і не лишати майданчик для росіян. Але це екстраординарне рішення, і, звісно, що наші спортсмени в Москву не поїдуть", - підкреслив очільник Мінмолодьспорту.

Водночас він зауважив, що до 2030 року ситуація ще може змінитися, і висловив великий сумнів щодо того, чи зможе РФ зрештою взагалі прийняти цей турнір.