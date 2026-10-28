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Другое 28 октября 2026 · 15:07

Семь медалей и первое место в зачете: Украина покорила чемпионат Европы по черлиденгу

Украинские дуэты добыли три золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на континентальном первенстве в Греции
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Семь медалей и первое место в зачете: Украина покорила чемпионат Европы по черлиденгу
"Сине-желтые" торжествовали на чемпионате Европы (Фото: Федерация черлиденга Украины, Facebook)

Сборная Украины торжествовала в медальном зачете чемпионата Европы по черлиденгу, который состоялся в Греции. Украинцы завершили соревнование с семью наградами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию черлиденга Украины.

Три золотые награды в чер поме и хип-хопе.

В номинации чер пом среди взрослых чемпионками Европы стали Анастасия-Анна Малошенко и Елизавета Тимофеева. Для украинского дуэта это уже четвертое "золото" континентальных первенств.

В этой же номинации среди юношей победили Полина Зленко и Арина Жукова. Еще один украинский дуэт - Алина Веремиенко и Полина Крыжановская - завоевал бронзовые награды.

В соревнованиях по хип-хопу среди юниоров чемпионками Европы стали Екатерина Шпук и Кристина Падко. Бронзовыми призерками в этой категории стали Екатерина Догарева и Дарья Репей.

Украинцы завоевали медали и в юношеском хип-хопе

Еще две награды украинская сборная завоевала в номинации хип-хоп среди юношей. Марта Тучак и Марьяна Шпикула стали серебряными призерками, а Андрей Синица и Ульяна Бидаш завоевали бронзу.

Таким образом, украинские дуэты завоевали на чемпионате Европы семь медалей и заняли первое место в общем медальном зачете:

  • 3 золотые медали;
  • 1 серебряная медаль;
  • 3 бронзовые медали.

Ранее мы сообщали, что Назар Чепурный остановился в шаге от медали чемпионата мира.

Теги: Спортсмены Сборная Украины
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