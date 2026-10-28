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Інше 28 жовтня 2026 · 15:07

Сім медалей і перше місце в заліку: Україна підкорила чемпіонат Європи з черліденгу

Українські дуети здобули три золоті, одну срібну та три бронзові медалі на континентальній першості в Греції
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сім медалей і перше місце в заліку: Україна підкорила чемпіонат Європи з черліденгу
"Синьо-жовті" тріумфували на чемпіонаті Європи (Фото: Федерація черліденгу України, Facebook)

Збірна України тріумфувала в медальному заліку чемпіонату Європи з черліденгу, який відбувся у Греції. Українці завершили змагання із сімома нагородами.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію черліденгу України.

Три золоті нагороди в чер помі та хіп-хопі

У номінації чер пом серед дорослих чемпіонками Європи стали Анастасія-Анна Малошенко та Єлизавета Тимофєєва. Для українського дуету це вже четверте "золото" континентальних першостей.

У цій же номінації серед юнаків перемогу здобули Поліна Зленко та Аріна Жукова. Ще один український дует - Аліна Веремієнко та Поліна Крижанівська — виборов бронзові нагороди.

У змаганнях із хіп-хопу серед юніорів чемпіонками Європи стали Катерина Шпук і Христина Падко. Бронзовими призерками в цій категорії стали Катерина Догарєва та Дар’я Репей.

Українці здобули медалі й у юнацькому хіп-хопі

Ще дві нагороди українська збірна здобула в номінації хіп-хоп серед юнаків. Марта Тучак і Мар’яна Шпікула стали срібними призерками, а Андрій Синиця та Уляна Бідаш вибороли бронзу.

Таким чином, українські дуети здобули на чемпіонаті Європи сім медалей і посіли перше місце в загальному медальному заліку:

  • 3 золоті медалі;
  • 1 срібна медаль;
  • 3 бронзові медалі.

Раніше ми повідомляли, що Назар Чепурний зупинився за крок від медалі чемпіонату світу.

Теги: Спортсмени Збірна України
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