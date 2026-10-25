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Інше 25 жовтня 2026 · 16:57

Чепурний зупинився за крок від медалі чемпіонату світу: українцю не вистачило сотих бала

Чинний чемпіон Європи розділив четверте місце у фіналі опорного стрибка
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Чепурний зупинився за крок від медалі чемпіонату світу: українцю не вистачило сотих бала
Чепурний – чемпіон Європи 2026 в опорному стрибку (фото: instagram.com/chepur_gym)

Український гімнаст Назар Чепурний посів четверте місце у фіналі опорного стрибка на чемпіонаті світу-2026 в нідерландському Роттердамі. Представник України набрав 14,350 бала та зупинився лише за 0,016 бала від бронзової нагороди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як виступив Чепурний

Українець вийшов до фіналу своєї коронної дисципліни з третім результатом кваліфікації – 14,450 бала.

У боротьбі за медалі він виступав передостаннім, сьомим серед восьми фіналістів. Обидва стрибки Чепурний виконав із коефіцієнтом складності 5,2.

За першу спробу судді виставили українцю 14,300 бала. Другий стрибок виявився більш успішним – 14,400 бала.

Середній результат 14,350 бала дозволив українському гімнасту розділити четверту позицію зі спортсменом, який виступав у нейтральному статусі.

Бронзовому призеру, норвежцю Себастьяну Споневіку, Чепурний поступився лише 0,016 бала.

Хто здобув медалі чемпіонату світу

Переможцем фіналу став представник Вірменії Артур Давтян, який набрав 14,850 бала. Для нього це друге золото чемпіонатів світу в опорному стрибку після тріумфу 2022 року.

Срібну медаль виборов британець Джейк Джарман із результатом 14,650 бала. Трійку призерів замкнув Споневік – 14,366 бала.

Чепурний підходив до світової першості в статусі чинного чемпіона Європи. У серпні 2026 року він виграв золото континентального чемпіонату в опорному стрибку.

ЧС-2026 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок, чоловіки. Фінал

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14,850 бала
  2. Джейк Джарман (Велика Британія) – 14,650
  3. Себастьян Споневік (Норвегія) – 14,366
  4. Назар Чепурний (Україна) – 14,350

Чепурний став єдиним представником України, який подолав кваліфікацію ЧС-2026.

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