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Інше 18 жовтня 2026 · 20:37

Українець Чепурний пробився до фіналу чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Чинний чемпіон Європи став єдиним представником України, який подолав кваліфікацію ЧС-2026
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Українець Чепурний пробився до фіналу чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Чепурний на п'єдисталі Кубку світового виклику у Парижі (фото: instagram.com/ukr.gymnastics)
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Український гімнаст Назар Чепурний виборов путівку до фіналу чемпіонату світу-2026 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Чинний чемпіон Європи успішно подолав кваліфікацію та залишився єдиним українцем, який змагатиметься за медалі в особистому фіналі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Чепурний увійшов до трійки найкращих у кваліфікації

На чемпіонаті світу Україну в кваліфікаційних змаганнях представляли п'ятеро спортсменів.

За підсумками відбору лише Назар Чепурний зумів пробитися до особистого фіналу. Українець досяг успіху у своїй коронній дисципліні — опорному стрибку.

За два виконані стрибки Чепурний отримав середню оцінку 14,450 бала. Цей результат дозволив йому посісти третє місце у кваліфікації та впевнено пройти до вирішального етапу змагань.

Як виступили інші українці на ЧС-2026

Окрім опорного стрибка, Назар Чепурний змагався ще у двох дисциплінах, однак пробитися до фіналів не зміг.

На паралельних брусах українець отримав 14,400 бала та посів 13-те місце. Для потрапляння до вісімки найкращих йому не вистачило лише 0,200 бала.

Цікаво, що другий результат у кваліфікації на брусах показав колишній представник України Ілля Ковтун, який змінив спортивне громадянство на хорватське.

У вільних вправах Чепурний набрав 13,000 бала, чого також виявилося недостатньо для виходу до фіналу.

Решта українських гімнастів не змогли пробитися до вирішальних змагань ані в особистих дисциплінах, ані в командному багатоборстві.

Зокрема, олімпійський чемпіон Олег Верняєв виступив у чотирьох дисциплінах, проте не здобув жодної путівки до фіналу на своєму першому чемпіонаті світу за три роки.

Нагадаємо, що українська важкоатлетка здобула три "золота" на чемпіонаті Європи.

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