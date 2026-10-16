Захистила титул абсолютної чемпіонки: українська важкоатлетка здобула три "золота" на чемпіонаті Європи

Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула три золоті медалі на чемпіонаті Європи U23 в Албанії. Спортсменка стала найкращою в ривку, поштовху та за сумою двоборства у ваговій категорії до 61 кг.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Європейську федерацію важкої атлетики в Instagram.

Успіх Івженко на Євро

У ривку Івженко підняла 94 кг, а в поштовху впоралася зі штангою вагою 121 кг. В обох вправах українка посіла перше місце. За сумою двоборства спортсменка показала результат 215 кг, що принесло їй третю золоту медаль змагань і титул абсолютної чемпіонки Європи.

Для Івженко це черговий успіх на континентальній першості. Минулого року вона також стала абсолютною чемпіонкою Європи серед спортсменок до 23 років, але тоді виступала у ваговій категорії до 58 кг.

Малащук здобула "золото" в ривку

Ще одну нагороду для України виборола Катерина Малащук, яка виступала серед юніорок у ваговій категорії до 49 кг. У ривку українська важкоатлетка підняла 77 кг і посіла перше місце, здобувши золоту медаль у цій вправі.

Однак у поштовху Малащук не змогла зафіксувати результат. Через це вона втратила можливість поборотися за нагороди за сумою двоборства.

Чемпіонат Європи триває в Албанії

Континентальна першість із важкої атлетики проходить у Дурресі з 12 до 19 жовтня.

Українська команда продовжує боротьбу за медалі юніорського чемпіонату Європи та першості серед спортсменів до 23 років.