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Другое 16 октября 2026 · 07:48

Защитила титул абсолютной чемпионки: украинская тяжелоатлетка завоевала три "золота" на чемпионате Европы

Украинка второй год подряд доминировала в весовой категории до 61 кг
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Защитила титул абсолютной чемпионки: украинская тяжелоатлетка завоевала три "золота" на чемпионате Европы
Ольга Ивженко во второй раз стала абсолютной чемпионкой Европы (Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины)
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Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко завоевала три золотые медали на чемпионате Европы U23 в Албании. Спортсменка стала лучшей в рывке, толчке и по сумме двоеборья в весовой категории до 61 кг.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Европейскую федерацию тяжелой атлетики в Instagram.

Успех Ивженко на Евро

В рывке Ивженко подняла 94 кг, а в толчке справилась со штангой весом 121 кг. В обоих упражнениях украинка заняла первое место. По сумме двоеборья спортсменка показала результат 215 кг, что принесло ей третью золотую медаль соревнований и титул абсолютной чемпионки Европы.

Для Ивженко это очередной успех на континентальном первенстве. В прошлом году она стала абсолютной чемпионкой Европы среди спортсменок до 23 лет, но тогда выступала в весовой категории до 58 кг.

Малащук завоевала "золото" в рывке

Еще одну награду для Украины завоевала Екатерина Малащук, которая выступала среди юниорок в весовой категории до 49 кг. В рывке украинская тяжеловес подняла 77 кг и заняла первое место, получив золотую медаль в этом упражнении.

Однако в толчке Малащук не смогла зафиксировать результат. Из-за этого она упустила возможность побороться за награды по сумме двоеборья.

Чемпионат Европы продолжается в Албании

Континентальное первенство по тяжелой атлетике проходит в Дурресе с 12 по 19 октября.

Украинская команда продолжает борьбу за медали юниорского чемпионата Европы и первенства среди спортсменов в возрасте до 23 лет.

Ранее мы сообщали, что Андрей Ревко выиграл три медали на Евро по тяжелой атлетике в Албании.

Теги: Спортсмены
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