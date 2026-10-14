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Другое 14 октября 2026 · 13:51

Андрей Ревко выиграл три медали на Евро по тяжелой атлетике в Албании

Украинец стал вице-чемпионом Европы в двоеборье
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Андрей Ревко выиграл три медали на Евро по тяжелой атлетике в Албании
Ревко выиграл три медали на чемпионате мира U23 (Фото: Черниговская ОШВСМ, Facebook)
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Украинский тяжеловес Андрей Ревко завоевал три награды на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи в албанском Дурресе. Спортсмен получил два "серебра" и "бронзу" в весовой категории до 65 кг.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные результаты Европейской федерации тяжелой атлетики.

Какие результаты показал Ревко

В рывке украинец поднял 121 кг и занял третье место. В толчке Ревко зафиксировал 152 кг, что принесло ему серебряную награду.

В сумме двух упражнений украинский тяжеловес набрал 273 кг. Этот результат позволил ему стать вице-чемпионом Европы в двоеборье.

Кому уступил и расписание турнира

Победу в этой категории одержал представитель Турции Мустафа Элис с результатом 277 кг. Бронзовую награду завоевал грек Константинос Лампридис, набравший 272 кг.

Ранее украинка Юлия Ковалева стала вицечемпионкой Европы U23 по тяжелой атлетике в весовой категории 53 кг.

Чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет продолжается в Дурресе с 12 по 19 октября 2026 года.

Ранее мы сообщали, что Егор Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе.

Теги: Спортсмены Сборная Украины
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