Андрей Ревко выиграл три медали на Евро по тяжелой атлетике в Албании

Украинский тяжеловес Андрей Ревко завоевал три награды на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи в албанском Дурресе. Спортсмен получил два "серебра" и "бронзу" в весовой категории до 65 кг.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные результаты Европейской федерации тяжелой атлетики.
В рывке украинец поднял 121 кг и занял третье место. В толчке Ревко зафиксировал 152 кг, что принесло ему серебряную награду.
В сумме двух упражнений украинский тяжеловес набрал 273 кг. Этот результат позволил ему стать вице-чемпионом Европы в двоеборье.
Победу в этой категории одержал представитель Турции Мустафа Элис с результатом 277 кг. Бронзовую награду завоевал грек Константинос Лампридис, набравший 272 кг.
Ранее украинка Юлия Ковалева стала вицечемпионкой Европы U23 по тяжелой атлетике в весовой категории 53 кг.
Чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет продолжается в Дурресе с 12 по 19 октября 2026 года.
Ранее мы сообщали, что Егор Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе.