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Другое 14 октября 2026 · 09:30

В шаге от "золота": Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе

Украинец добрался до финала в весовой категории до 97 кг, а Евгений Поковба завершил соревнование пятым
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
В шаге от "золота": Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе
Якушенко стал вице-чемпионом мира (Фото: egoryakushenko06, instagram)
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Украинский борец Егор Якушенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира U23 в Лас-Вегасе. В финале весовой категории до 97 кг он уступил Абубакару Хаслаханову из Белоруссии со счетом 1:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины в Facebook.

"Серебро" чемпионата мира

Егор Якушенко стал одним из первых украинцев, сражавшихся за награды. Спортсмен, выступающий в греко-римском стиле в весовой категории до 97 кг, добрался до финала.

В решающей схватке за "золото" он встретился с представителем Беларуси Абубакаром Хаслахановым, которому уступил со счетом 1:2. В конце концов Якушенко завершил мировое первенство с серебряной медалью и стал вице-чемпионом мира U23.

Поковба остановился в шаге от медали

Еще один представитель Украины Евгений Поковба соревновался за бронзовую награду в весовой категории до 60 кг. Однако в схватке за третье место он проиграл японскому борцу Сейми Токухаре со счетом 4:9.

В конце концов украинец занял пятое место в своей категории.

Мирзоев также претендует на награду

У Украины есть еще один представитель среди претендентов на медаль. Ирфан Мирзоев вышел в малый финал в весовой категории до 77 кг, где будет бороться за бронзу.

Соревнования в Лас-Вегасе продолжаются, поэтому украинская сборная имеет возможность пополнить медальные наработки чемпионата мира U23.

Ранее мы сообщали, что Егор Якушенко стал чемпионом мира U20 по борьбе в конце августа.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира
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