За крок від "золота": Якушенко став віцечемпіоном світу U23 з боротьби

Український борець Єгор Якушенко здобув срібну медаль чемпіонату світу U23 у Лас-Вегасі. У фіналі вагової категорії до 97 кг він поступився Абубакару Хаслаханову з Білорусі з рахунком 1:2.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України у Facebook .

"Срібло" чемпіонату світу

Єгор Якушенко став одним із перших українців, які боролися за нагороди. Спортсмен, який виступає у греко-римському стилі у ваговій категорії до 97 кг, дістався фіналу.

У вирішальній сутичці за "золото" він зустрівся з представником Білорусі Абубакаром Хаслахановим, якому поступився з рахунком 1:2. Зрештою, Якушенко завершив світову першість зі срібною медаллю та став віцечемпіоном світу U23.

Поковба зупинився за крок від медалі

Ще один представник України, Євген Поковба, змагався за бронзову нагороду у ваговій категорії до 60 кг. Однак у сутичці за третє місце він програв японському борцю Сеймі Токухарі з рахунком 4:9.

Зрештою, українець посів п’яте місце у своїй категорії.

Мірзоєв також претендує на нагороду

Україна має ще одного представника серед претендентів на медаль. Ірфан Мірзоєв вийшов до малого фіналу у ваговій категорії до 77 кг, де боротиметься за бронзу.

Змагання в Лас-Вегасі продовжуються, тож українська збірна має нагоду поповнити медальний доробок чемпіонату світу U23.