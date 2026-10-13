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Інше 13 жовтня 2026 · 13:10

П'ятий фінал: Якушенко побореться за "золото" U-23 в Лас-Вегасі

20-річний українець зустрінеться з Абубакаром Хаслахановим, якого раніше неодноразово перемагав
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
П'ятий фінал: Якушенко побореться за "золото" U-23 в Лас-Вегасі
Єгор Якушенко вийшов до 5-го фіналу на чемпіонатах світу (Фото: egoryakushenko06, Instagram)
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Український борець Єгор Якушенко пробився до фіналу чемпіонату світу U-23 з боротьби, який проходить у Лас-Вегасі. У вирішальній сутичці за "золото" він зустрінеться з представником Білорусі Абубакаром Хаслахановим.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України у Facebook.

Якушенко боротиметься за "золото" чемпіонату світу

Єгор Якушенко продовжує успішні виступи на міжнародній арені. Українець вийшов до фіналу чемпіонату світу з боротьби серед спортсменів віком до 23 років, який триває в американському Лас-Вегасі.

У вирішальній сутичці за золоту медаль суперником українця стане Абубакар Хаслаханов із Білорусі. Він брав участь в Олімпійських іграх і має досвід виступів на найвищому міжнародному рівні.

Якушенко та Хаслаханов уже неодноразово зустрічалися на килимі, і досі українець не програвав у їхньому очному протистоянні.

П’ятий фінал чемпіонату світу в кар’єрі

Для Якушенка цей фінал стане вже п’ятим на чемпіонатах світу. Попри те, що українцю лише 20 років, він уже здобув три титули чемпіона світу серед спортсменів до 20 років, а також виграв чемпіонат світу U-23.

Тепер Якушенко матиме шанс поповнити свою колекцію титулів ще одним "золотом" світової першості.

Раніше ми повідомляли, що Єгор Якушенко став чемпіоном світу U20 з боротьби наприкінці серпня.

Теги: Спортсмени Чемпіонат світу
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Ліга чемпіонів 13 жовтня 19:45
Ланс - : - Спортінг
Ліга чемпіонів 13 жовтня 22:00
Арсенал - : - Лілль
Ліга чемпіонів 13 жовтня 22:00
Атлетіко - : - Манчестер Юнайтед
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