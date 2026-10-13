П'ятий фінал: Якушенко побореться за "золото" U-23 в Лас-Вегасі

Український борець Єгор Якушенко пробився до фіналу чемпіонату світу U-23 з боротьби, який проходить у Лас-Вегасі. У вирішальній сутичці за "золото" він зустрінеться з представником Білорусі Абубакаром Хаслахановим.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України у Facebook.
Єгор Якушенко продовжує успішні виступи на міжнародній арені. Українець вийшов до фіналу чемпіонату світу з боротьби серед спортсменів віком до 23 років, який триває в американському Лас-Вегасі.
У вирішальній сутичці за золоту медаль суперником українця стане Абубакар Хаслаханов із Білорусі. Він брав участь в Олімпійських іграх і має досвід виступів на найвищому міжнародному рівні.
Якушенко та Хаслаханов уже неодноразово зустрічалися на килимі, і досі українець не програвав у їхньому очному протистоянні.
Для Якушенка цей фінал стане вже п’ятим на чемпіонатах світу. Попри те, що українцю лише 20 років, він уже здобув три титули чемпіона світу серед спортсменів до 20 років, а також виграв чемпіонат світу U-23.
Тепер Якушенко матиме шанс поповнити свою колекцію титулів ще одним "золотом" світової першості.
Раніше ми повідомляли, що Єгор Якушенко став чемпіоном світу U20 з боротьби наприкінці серпня.