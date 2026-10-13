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Другое 13 октября 2026 · 13:10

Пятый финал: Якушенко сразится за "золото" U-23 в Лас-Вегасе

20-летний украинец встретится с Абубакаром Хаслахановым, которого ранее неоднократно побеждал
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Пятый финал: Якушенко сразится за "золото" U-23 в Лас-Вегасе
Егор Якушенко вышел в 5-й финал на чемпионатах мира (Фото: egoryakushenko06, Instagram)
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Украинский борец Егор Якушенко пробился в финал проходящего в Лас-Вегасе чемпионата мира U-23 по борьбе. В решающей схватке за "золото" он встретится с представителем Беларуси Абубакаром Хаслахановым.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины в Facebook .

Якушенко будет бороться за "золото" чемпионата мира

Егор Якушенко продолжает успешные выступления на международной арене. Украинец вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который продолжается в американском Лас-Вегасе.

В решающей схватке за золотую медаль соперником украинца станет Абубакар Хаслаханов из Белоруссии. Он участвовал в Олимпийских играх и имеет опыт выступлений на самом высоком международном уровне.

Якушенко и Хаслаханов уже неоднократно встречались на ковре, до сих пор украинец не проигрывал в их очном противостоянии.

Пятый финал чемпионата мира в карьере

Для Якушенко этот финал станет уже пятым на чемпионатах мира. Несмотря на то, что украинцу всего 20 лет, он уже получил три титула чемпиона мира среди спортсменов до 20 лет, а также выиграл чемпионат мира U-23.

Теперь у Якушенко будет шанс пополнить свою коллекцию титулов еще одним "золотом" мирового первенства.

Ранее мы сообщали, что Егор Якушенко стал чемпионом мира U20 по борьбе в конце августа.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира
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