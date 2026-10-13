Пятый финал: Якушенко сразится за "золото" U-23 в Лас-Вегасе

Украинский борец Егор Якушенко пробился в финал проходящего в Лас-Вегасе чемпионата мира U-23 по борьбе. В решающей схватке за "золото" он встретится с представителем Беларуси Абубакаром Хаслахановым.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины в Facebook .

Якушенко будет бороться за "золото" чемпионата мира

Егор Якушенко продолжает успешные выступления на международной арене. Украинец вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который продолжается в американском Лас-Вегасе.

В решающей схватке за золотую медаль соперником украинца станет Абубакар Хаслаханов из Белоруссии. Он участвовал в Олимпийских играх и имеет опыт выступлений на самом высоком международном уровне.

Якушенко и Хаслаханов уже неоднократно встречались на ковре, до сих пор украинец не проигрывал в их очном противостоянии.

Пятый финал чемпионата мира в карьере

Для Якушенко этот финал станет уже пятым на чемпионатах мира. Несмотря на то, что украинцу всего 20 лет, он уже получил три титула чемпиона мира среди спортсменов до 20 лет, а также выиграл чемпионат мира U-23.

Теперь у Якушенко будет шанс пополнить свою коллекцию титулов еще одним "золотом" мирового первенства.