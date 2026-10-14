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Інше 14 жовтня 2026 · 13:51

Андрій Ревко виграв три медалі на Євро з важкої атлетики в Албанії

Українець став віцечемпіоном Європи у двоборстві
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Андрій Ревко виграв три медалі на Євро з важкої атлетики в Албанії
Ревко виграв три медалі на чемпіонаті світу U23 (Фото: Чернігівська ОШВСМ, Facebook)
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Український важкоатлет Андрій Ревко виборов три нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді в албанському Дурресі. Спортсмен здобув два "срібла" та "бронзу" у ваговій категорії до 65 кг.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційні результати Європейської федерації важкої атлетики.

Які результати показав Ревко

У ривку українець підняв 121 кг і посів третє місце. У поштовху Ревко зафіксував 152 кг, що принесло йому срібну нагороду.

У сумі двох вправ український важкоатлет набрав 273 кг. Цей результат дозволив йому стати віцечемпіоном Європи у двоборстві.

Кому поступився та розклад турніру

Перемогу в цій категорії здобув представник Туреччини Мустафа Еліс із результатом 277 кг. Бронзову нагороду виборов грек Константінос Лампрідіс, який набрав 272 кг.

Раніше українка Юлія Ковальова стала віцечемпіонкою Європи U23 з важкої атлетикиу ваговій категорії 53 кг.

Чемпіонат Європи серед юніорів та спортсменів до 23 років триває в Дурресі з 12 до 19 жовтня 2026-го року.

Раніше ми повідомляли, що Єгор Якушенко став віцечемпіоном світу U23 з боротьби.

Теги: Спортсмени Збірна України
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