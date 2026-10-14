Андрій Ревко виграв три медалі на Євро з важкої атлетики в Албанії

Український важкоатлет Андрій Ревко виборов три нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді в албанському Дурресі. Спортсмен здобув два "срібла" та "бронзу" у ваговій категорії до 65 кг.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційні результати Європейської федерації важкої атлетики .

Які результати показав Ревко

У ривку українець підняв 121 кг і посів третє місце. У поштовху Ревко зафіксував 152 кг, що принесло йому срібну нагороду.

У сумі двох вправ український важкоатлет набрав 273 кг. Цей результат дозволив йому стати віцечемпіоном Європи у двоборстві.

Кому поступився та розклад турніру

Перемогу в цій категорії здобув представник Туреччини Мустафа Еліс із результатом 277 кг. Бронзову нагороду виборов грек Константінос Лампрідіс, який набрав 272 кг.

Раніше українка Юлія Ковальова стала віцечемпіонкою Європи U23 з важкої атлетикиу ваговій категорії 53 кг.

Чемпіонат Європи серед юніорів та спортсменів до 23 років триває в Дурресі з 12 до 19 жовтня 2026-го року.