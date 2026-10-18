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Другое 18 октября 2026 · 20:37

Украинец Чепурный пробился в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике

Действующий чемпион Европы стал единственным представителем Украины, преодолевшим квалификацию ЧМ-2026
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украинец Чепурный пробился в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике
Чепурный на пьедестале Кубка мирового вызова в Париже (фото: instagram.com/rus.gymnastics)
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Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал путевку в финал чемпионата мира-2026 по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Действующий чемпион Европы успешно преодолел квалификацию и остался единственным украинцем, который сразится за медали в личном финале.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Чепурный вошел в тройку лучших в квалификации

На чемпионате мира Украину в квалификационных соревнованиях представляли пять спортсменов.

По итогам отбора только Назар Чепурный сумел пробиться в личный финал. Украинец добился успеха в своей коронной дисциплине — опорном прыжке.

За два выполненных скачка Чепурный получил среднюю оценку 14,450 балла. Этот результат позволил ему занять третье место в квалификации и уверенно пройти в решающий этап соревнований.

Как выступили другие украинцы на ЧМ-2026

Кроме опорного скачка, Назар Чепурный соревновался еще в двух дисциплинах, однако пробиться в финалы не смог.

На параллельных брусьях украинец получил 14,400 балла и занял 13 место. Для попадания в восьмерку лучших ему не хватило всего 0,200 балла.

Интересно, что второй результат в квалификации на брусьях показал бывший представитель Украины Илья Ковтун, сменивший спортивное гражданство на хорватское.

В свободных упражнениях Чепурный набрал 13 000 балла, чего также оказалось недостаточно для выхода в финал.

Остальные украинские гимнасты не смогли пробиться к решающим соревнованиям ни в личных дисциплинах, ни в командном многоборье.

В частности, олимпийский чемпион Олег Верняев выступил в четырех дисциплинах, однако не получил ни одной путевки в финал на своем первом чемпионате мира за три года.

Напомним, что украинская тяжелоатлетка получила три "золота" на чемпионате Европы.

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