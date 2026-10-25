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Другое 25 октября 2026 · 16:57

Чепурный остановился в шаге от медали чемпионата мира: украинцу не хватило сотых балла

Действующий чемпион Европы разделил четвертое место в финале опорного прыжка
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Чепурный остановился в шаге от медали чемпионата мира: украинцу не хватило сотых балла
Чепурной – чемпион Европы 2026 в опорном прыжке (фото: instagram.com/chepur_gym)

Украинский гимнаст Назар Чепурный занял четвертое место в финале опорного прыжка на чемпионате мира-2026 в нидерландском Роттердаме. Представитель Украины набрал 14,350 балла и остановился всего в 0,016 балла от бронзовой награды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как выступил Чепурный

Украинец вышел в финал своей коронной дисциплины с третьим результатом квалификации – 14,450 балла.

В борьбе за медали он выступал предпоследним, седьмым среди восьми финалистов. Оба прыжка Чепурный выполнил с коэффициентом сложности 5,2.

За первую попытку судьи выставили украинцу 14,300 баллов. Второй скачок оказался более успешным – 14,400 балла.

Средний результат 14,350 балла позволил украинскому гимнасту разделить четвертую позицию со спортсменом, выступавшим в нейтральном статусе.

Бронзовому призеру, норвежцу Себастьяну Споневику, Чепурный уступил всего 0,016 балла.

Кто получил медали чемпионата мира

Победителем финала стал представитель Армении Артур Давтян, набравший 14,850 балла. Для него это второе золото чемпионатов мира в опорном прыжке после триумфа 2022 года.

Серебряную медаль завоевал британец Джейк Джарман с результатом 14,650 балла. Тройку призеров замкнул Споневик – 14,366 балла.

Чепурный подходил к мировому первенству в статусе действующего чемпиона Европы. В августе 2026 года он выиграл золото континентального чемпионата в опорном прыжке.

ЧМ-2026 по спортивной гимнастике. Опорный скачок, мужчины. Финал

  1. Артур Давтян (Армения) – 14,850 балла
  2. Джейк Джарман (Великобритания) – 14,650
  3. Себастьян Споневик (Норвегия) – 14,366
  4. Назар Чепурный (Украина) – 14,350

Чепурный стал единственным представителем Украины , преодолевшим квалификацию ЧМ-2026.

Главные матчи
АПЛ 25 октября 16:00
Ливерпуль - : - Брайтон
Ла Лига 25 октября 22:00
Барселона - : - Реал
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