Чепурный остановился в шаге от медали чемпионата мира: украинцу не хватило сотых балла

Украинский гимнаст Назар Чепурный занял четвертое место в финале опорного прыжка на чемпионате мира-2026 в нидерландском Роттердаме. Представитель Украины набрал 14,350 балла и остановился всего в 0,016 балла от бронзовой награды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Украинец вышел в финал своей коронной дисциплины с третьим результатом квалификации – 14,450 балла.
В борьбе за медали он выступал предпоследним, седьмым среди восьми финалистов. Оба прыжка Чепурный выполнил с коэффициентом сложности 5,2.
За первую попытку судьи выставили украинцу 14,300 баллов. Второй скачок оказался более успешным – 14,400 балла.
Средний результат 14,350 балла позволил украинскому гимнасту разделить четвертую позицию со спортсменом, выступавшим в нейтральном статусе.
Бронзовому призеру, норвежцу Себастьяну Споневику, Чепурный уступил всего 0,016 балла.
Победителем финала стал представитель Армении Артур Давтян, набравший 14,850 балла. Для него это второе золото чемпионатов мира в опорном прыжке после триумфа 2022 года.
Серебряную медаль завоевал британец Джейк Джарман с результатом 14,650 балла. Тройку призеров замкнул Споневик – 14,366 балла.
Чепурный подходил к мировому первенству в статусе действующего чемпиона Европы. В августе 2026 года он выиграл золото континентального чемпионата в опорном прыжке.
ЧМ-2026 по спортивной гимнастике. Опорный скачок, мужчины. Финал
Чепурный стал единственным представителем Украины , преодолевшим квалификацию ЧМ-2026.