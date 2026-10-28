rbc.ua
UA | RU
Среда, 28 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Ястремская остановилась в шаге от четвертьфинала в Китае: что пошло не так в решающие моменты
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 28 октября 2026 · 15:31

Ястремская остановилась в шаге от четвертьфинала в Китае: что пошло не так в решающие моменты

Местная теннисистка прервала успешную серию Даяны
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ястремская остановилась в шаге от четвертьфинала в Китае: что пошло не так в решающие моменты
Дайана Ястремская (фото: instagram.com/wuhanopenwta)

Седьмая ракетка Украины и 97-я в мировом рейтинге Даяна Ястремская завершила выступления на турнире WTA 250 в китайском Гуанчжоу. Во втором круге основной сетки ей противостояла местная спортсменка Ши Хань, получившая wild card от организаторов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

WTA 250. Гуанчжоу. Второй круг

Ши Хань (Китай) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:4

Два ключевых брейка решили судьбу встречи

Первый сет начался с быстрого брейка китайской теннисистки, однако Ястремская сумела восстановить паритет уже в четвертом гейме (2:2). После этого соперницы надежно держали свои подачи вплоть до развязки партии. Решающим стал 11-й гейм, где Ши Хань снова реализовала брейкпойнт, после чего уверенно подала на сет – 7:5.

Во второй партии сценарий повторился. Китайская спортсменка сделала ранний брейк в третьем гейме и зафиксировала преимущество (3:1). До конца поединка Ястремская пыталась вернуть инициативу, однако Ши Хань сохранила отрыв и в десятом гейме успешно закрыла матч на собственной подаче – 6:4. Она реализовала свой итоговый успех за 1 час и 31 минуту.

Что дальше для Ястремской

Поражением от Ши Хань украинская теннисистка прервала свою серию из трех побед подряд, две из которых одержала в квалификации и одну – на старте основной сетки в Гуанчжоу.

Реабилитироваться Ястремская попробует уже через неделю: она выступит в квалификации следующего турнира WTA 250 в Гонконге.

Ранее Дарья Снигур объявила о завершении сезона-2026.

Теги: Теннис Даяна Ястремская
Главные матчи
Кубок Украины 28 октября 13:00
ЛНЗ - : - Металлист
Серия А 28 октября 19:30
Милан - : - Болонья
Серия А 28 октября 19:30
Венеция - : - Интер
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Харьков" вырвал победу у любителей на последних минутах и вышел в четвертьфинал Кубка Украины "Харьков" вырвал победу у любителей на последних минутах и вышел в четвертьфинал Кубка Украины С рекордным прорывом в рейтинге: Снигур завершила сезон-2026 С рекордным прорывом в рейтинге: Снигур завершила сезон-2026 Тейтум вырвал победу для "Бостона" на сирене, первая победа чемпиона: как прошла ночь в НБА Тейтум вырвал победу для "Бостона" на сирене, первая победа чемпиона: как прошла ночь в НБА
Мнения
Кирилл Круторогов
Пять ожиданий от Эль-Классико: Флик против Моуриньо, идея против войны Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"