Ястремская остановилась в шаге от четвертьфинала в Китае: что пошло не так в решающие моменты

Седьмая ракетка Украины и 97-я в мировом рейтинге Даяна Ястремская завершила выступления на турнире WTA 250 в китайском Гуанчжоу. Во втором круге основной сетки ей противостояла местная спортсменка Ши Хань, получившая wild card от организаторов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.
WTA 250. Гуанчжоу. Второй круг
Ши Хань (Китай) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:4
Первый сет начался с быстрого брейка китайской теннисистки, однако Ястремская сумела восстановить паритет уже в четвертом гейме (2:2). После этого соперницы надежно держали свои подачи вплоть до развязки партии. Решающим стал 11-й гейм, где Ши Хань снова реализовала брейкпойнт, после чего уверенно подала на сет – 7:5.
Во второй партии сценарий повторился. Китайская спортсменка сделала ранний брейк в третьем гейме и зафиксировала преимущество (3:1). До конца поединка Ястремская пыталась вернуть инициативу, однако Ши Хань сохранила отрыв и в десятом гейме успешно закрыла матч на собственной подаче – 6:4. Она реализовала свой итоговый успех за 1 час и 31 минуту.
Поражением от Ши Хань украинская теннисистка прервала свою серию из трех побед подряд, две из которых одержала в квалификации и одну – на старте основной сетки в Гуанчжоу.
Реабилитироваться Ястремская попробует уже через неделю: она выступит в квалификации следующего турнира WTA 250 в Гонконге.
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