Ястремська зупинилася за крок від чвертьфіналу в Китаї: що пішло не так у вирішальні моменти

Сьома ракетка України та 97-ма у світовому рейтингу Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі WTA 250 у китайському Гуанчжоу. У другому колі основної сітки їй протистояла місцева спортсменка Ши Хань, яка отримала wild card від організаторів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу .

WTA 250. Гуанчжоу. Друге коло

Ши Хань (Китай) – Даяна Ястремська (Україна) – 7:5, 6:4

Два ключових брейки вирішили долю зустрічі

Перший сет розпочався зі швидкого брейку китайської тенісистки, однак Ястремська зуміла відновити паритет уже в четвертому геймі (2:2). Після цього суперниці надійно тримали власні подачі аж до розв'язки партії. Вирішальним став 11-й гейм, де Ши Хань знову реалізувала брейкпойнт, після чого впевнено подала на сет – 7:5.

У другій партії сценарій повторився. Китайська спортсменка зробила ранній брейк у третьому геймі та зафіксувала перевагу (3:1). До кінця поєдинку Ястремська намагалася повернути ініціативу, проте Ши Хань зберегла відрив і в десятому геймі успішно закрила матч на власній подачі – 6:4. Вона реалізувала свій підсумковий успіх за 1 годину та 31 хвилину.

Що далі для Ястремської

Поразкою від Ши Хань українська тенісистка перервала свою серію з трьох перемог поспіль, дві з яких вона здобула у кваліфікації та одну – на старті основної сітки в Гуанчжоу.

Реабілітуватися Ястремська спробує вже за тиждень: вона виступить у кваліфікації наступного турніру WTA 250 у Гонконзі.