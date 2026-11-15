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Другое 15 ноября 2026 · 19:46

Украинец Савицкий во второй раз покорил Загреб: историческое золото на Гран-при по дзюдо

Украинский дзюдоист победил венгра в финале
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украинец Савицкий во второй раз покорил Загреб: историческое золото на Гран-при по дзюдо
Двухкратный чемпион Гран-при Загреба (фото: IJF)

Украинский дзюдоист Антон Савицкий стал победителем Grand Prix Zagreb 2026 в весовой категории до 100 кг. Для спортсмена это второе золото на загребском татами и третья победа на турнирах серии Гран-при за карьеру.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как Савицкий одержал победу

По пути к золотой медали украинец в четвертьфинале одолел представителя Сербии Брашневича, а в полуфинале победил швейцарца Даниэля Айха.

В решающей схватке Савицкий встретился с венгром Жомбором Вегом.

Украинский дзюдоист одержал досрочную победу иппоном. К моменту завершения финала до конца основного времени оставалось 43 секунды.

Таким образом, Савицкий во второй раз стал чемпионом Гран-при Загреба. Впервые он победил на этом турнире в 2024 году, когда завоевал дебютное золото на соревнованиях серии Grand Prix.

Третье золото и успешный сезон

Всего в карьере Савицкого теперь три золотых медали турниров серии Гран-при. Кроме двух побед в Загребе, украинец выиграл Grand Prix Upper Austria 2026 в Линце.

Также в его активе бронзовые награды этапов в Будапеште (2016), Линце и Гвадалахаре (2025).

Особенно результативным для украинского дзюдоиста стал сезон-2026.

В начале года Савицкий завоевал серебряную медаль престижного турнира Paris Grand Slam, впоследствии завоевал золото Гран-при в Линце, а осенью стал бронзовым призером Grand Slam в Абу-Даби.

Победа в Загребе стала еще одним значительным достижением Савицкого в 2026 году и принесла ему третий титул на турнирах серии Гран-при.

Ранее сумоист Даниил Аонишики Явгусишин одержал вторую победу на престижном турнире Kyushu Basho-2026 в Японии.

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