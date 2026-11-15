Свитолина против россиянки за корону WTA: где и когда смотреть решающую битву Итогового турнира

В воскресенье, 15 ноября, лидер украинского тенниса Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет в финале Итогового турнира WTA-2026. Ее соперницей станет третья ракетка мира, "нейтральная" россиянка Мирра Андреева.

Где и когда смотреть игру – подскажет Sport RBC.UA.

Как соперницы добрались до финала

Путь к главному матчу турнира для соперниц получился контрастным. 32-летняя украинка начала соревнования с поражения именно от Андреевой (4:6, 0:6), однако затем выдала серию из трех побед подряд.

На групповом этапе Свитолина одолела чешку Каролину Мухову (3:6, 6:2, 6:2) и "нейтральную" белоруску Арину Соболенко (6:3, 3:6, 6:1). А в полуфинале всего за 65 минут разгромила еще одну представительницу Чехии – Линду Носкову (6:2, 6:1).

Андреева, напротив, добралась до финала без единого поражения и проигранного сета, установив рекорд группового формата турнира по количеству отданных геймов (всего 18).

Помимо титула, на кону стоят солидные призовые. Если Андреева победит, она завершит турнир непобежденной и заработает в общей сложности 3 370 000 долларов. Для Свитолиной, у которой в группе одно поражение, максимальная сумма призовых составит 3 140 000 долларов.

История личных встреч

Для Свитолиной предстоящий поединок станет третьим финалом Итогового чемпионата в карьере: в 2018 году она завоевала титул в Сингапуре, а в 2019-м играла в решающем матче в Шэньчжэне. В целом это будет 26-й финал Элины на уровне Тура. Андреева же дебютирует на Итоговом турнире.

Счет личных встреч сейчас 2:1 в пользу россиянки. Все матчи прошли на харде. Помимо недавней встречи на групповом этапе Итогового турнира, россиянка победила украинку в марте 2025 года в четвертьфинале "тысячника" в Индиан-Уэллсе (7:5, 6:3). В январе 2026-го Свитолина взяла реванш в 1/8 финала Australian Open (6:2, 6:4).

Где смотреть матч

Решающий матч Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе начнется в 22:00 по киевскому времени.

Официальным транслятором Итогового турнира WTA в Украине является Setanta Sports. Посмотреть решающую игру в прямом эфире можно несколькими способами:

ТВ: на телеканале Setanta Sports Premium;

Онлайн: на официальном сайте и в мобильном приложении Setanta Sports;

ОТТ-платформы: на медиасервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и Vodafone TV (при наличии соответствующей подписки).

За пределами Украины прямая трансляция с англоязычным комментарием будет доступна на официальной платной платформе WTA TV.