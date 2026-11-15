rbc.ua
UA | RU
Неділя, 15 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Зимові види Росію залишили за бортом чемпіонату світу: IIHF визначилася з долею турніру
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимові види 15 листопада 2026 · 20:11

Росію залишили за бортом чемпіонату світу: IIHF визначилася з долею турніру

Канада відмовилася допускати росіян
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Росію залишили за бортом чемпіонату світу: IIHF визначилася з долею турніру
Канадська влада відмовилася допускати російську команду на територію країни (фото: IIHF)

Молодіжна збірна Росії з хокею не візьме участі в чемпіонаті світу 2027 року. Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) ухвалила остаточне рішення щодо проведення турніру після того, як канадська влада відмовилася допускати російську команду на територію країни.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Чому Росію не допустили до чемпіонату світу

15 листопада IIHF оприлюднила офіційну заяву, в якій підтвердила неможливість участі російської збірної U20 у майбутньому чемпіонаті світу.

Причиною стала позиція уряду Канади та офіційно запроваджені ним обмеження щодо російських хокеїстів.

У федерації зазначили, що ретельно проаналізували можливість альтернативної організації змагань. Зокрема, розглядалися варіанти, які дозволили б провести турнір за інших умов.

Однак після оцінки всіх обставин рада IIHF вирішила не змінювати країну-господарку.

Таким чином, чемпіонат світу відбудеться в Канаді, а російська команда залишиться поза турніром.

Де та коли відбудеться турнір

Молодіжний чемпіонат світу 2027 року пройде з 26 грудня 2026-го до 5 січня 2027 року.

Змагання прийматимуть два канадські міста – Едмонтон і Ред-Дір.

IIHF вже поінформувала всі національні федерації, команди яких беруть участь у турнірі, про ухвалене рішення.

Найближчим часом організація має оприлюднити оновлений розклад матчів молодіжного чемпіонату світу, а також турніру в дивізіоні IA.

Раніше Уряд Канади офіційно повідомив IIHF, що не видаватиме візи російським спортсменам

Головні матчі
Ліга націй 15 листопада 21:45
Іспанія - : - Англія
Ліга націй 15 листопада 21:45
Бельгія - : - Італія
WTA Finals 15 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Мірра Андрєєва
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Світоліна проти росіянки за корону WTA: де і коли дивитися вирішальну битву Підсумкового турніру Світоліна проти росіянки за корону WTA: де і коли дивитися вирішальну битву Підсумкового турніру Офіційно: український супертяж Сіренко проведе бій з ексчемпіоном світу – названа дата Офіційно: український супертяж Сіренко проведе бій з ексчемпіоном світу – названа дата Звєрєв переможно стартував на Підсумковому турнірі ATP: як завершився матч із 20-річним дебютантом Звєрєв переможно стартував на Підсумковому турнірі ATP: як завершився матч із 20-річним дебютантом
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач