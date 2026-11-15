Росію залишили за бортом чемпіонату світу: IIHF визначилася з долею турніру

Молодіжна збірна Росії з хокею не візьме участі в чемпіонаті світу 2027 року. Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) ухвалила остаточне рішення щодо проведення турніру після того, як канадська влада відмовилася допускати російську команду на територію країни.

Чому Росію не допустили до чемпіонату світу

15 листопада IIHF оприлюднила офіційну заяву, в якій підтвердила неможливість участі російської збірної U20 у майбутньому чемпіонаті світу.

Причиною стала позиція уряду Канади та офіційно запроваджені ним обмеження щодо російських хокеїстів.

У федерації зазначили, що ретельно проаналізували можливість альтернативної організації змагань. Зокрема, розглядалися варіанти, які дозволили б провести турнір за інших умов.

Однак після оцінки всіх обставин рада IIHF вирішила не змінювати країну-господарку.

Таким чином, чемпіонат світу відбудеться в Канаді, а російська команда залишиться поза турніром.

Де та коли відбудеться турнір

Молодіжний чемпіонат світу 2027 року пройде з 26 грудня 2026-го до 5 січня 2027 року.

Змагання прийматимуть два канадські міста – Едмонтон і Ред-Дір.

IIHF вже поінформувала всі національні федерації, команди яких беруть участь у турнірі, про ухвалене рішення.

Найближчим часом організація має оприлюднити оновлений розклад матчів молодіжного чемпіонату світу, а також турніру в дивізіоні IA.