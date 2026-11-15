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Бокс 15 листопада 2026 · 17:48

Офіційно: український супертяж Сіренко проведе бій з ексчемпіоном світу – названа дата

Суперником українця стане колишній володар титулу IBF
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Офіційно: український супертяж Сіренко проведе бій з ексчемпіоном світу – названа дата
Український супертяж Владислав Сіренко (фото: instagram.com/vladsirenkoboxing)

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко проведе наступний поєдинок проти колишнього чемпіона світу за версією IBF американця Чарльза Мартіна. Бій запланований на 4 грудня в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring.

Де та коли відбудеться бій

Поєдинок пройде в Ер-Ріяді в межах боксерського вечора Zuffa Boxing 14. Протистояння українця та американця увійде до попереднього карду шоу.

Головною подією вечора стане захист титулу IBF у середній вазі. Непереможений ірландець Аарон Маккенна (21-0, 10 КО) зустрінеться з Євгенійсом Алексєєвсом (20-0, 10 КО).

Точний час початку бою Сіренка та Мартіна наразі не оголошений.

Що відомо про суперників

31-річний Сіренко має у професійному боксі 23 перемоги, 20 із яких здобув нокаутом, та одну поразку.

Свій попередній поєдинок українець провів у липні 2026 року проти шведа Отто Валліна. Сіренко нокаутував суперника в десятому раунді, реабілітувавшись за поразку від британця Соломона Дакреса роком раніше.

Його майбутній суперник, 40-річний Чарльз Мартін, має 30 перемог (27 нокаутом), п'ять поразок та одну нічию.

У 2016 році американець завоював вакантний титул чемпіона світу IBF, перемігши українця В'ячеслава Глазкова. Проте вже в наступному поєдинку Мартін втратив пояс, зазнавши дострокової поразки від Ентоні Джошуа.

Востаннє американець виходив на ринг у лютому 2026 року, коли поступився нігерійцю Ефе Аджагбі технічним нокаутом у четвертому раунді.

Раніше повідомлялось, що Хижняк очолить вечір боксу Усика у Львові.

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