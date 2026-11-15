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Бокс 15 ноября 2026 · 17:48

Официально: украинский супертяж Сиренко проведет бой с эксчемпионом мира – названа дата

Соперником украинца станет бывший обладатель титула IBF
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Официально: украинский супертяж Сиренко проведет бой с эксчемпионом мира – названа дата
Украинский супертяж Владислав Сиренко (фото: instagram.com/vladsirenkoboxing)

Украинский боксер в супертяжелом весе Владислав Сиренко проведет следующий поединок против бывшего чемпиона мира по версии IBF американца Чарльза Мартина. Бой запланирован на 4 декабря в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.

Где и когда состоится бой

Поединок пройдет в Эр-Рияде в рамках боксерского вечера Zuffa Boxing 14. Противостояние украинца и американца войдет в предварительный кард шоу.

Главным событием вечера станет защита титула IBF в среднем весе. Непобежденный ирландец Аарон Маккенна (21-0, 10 КО) встретится с Евгенийсом Алексеевсом (20-0, 10 КО).

Точное время начала боя Сиренко и Мартина пока не объявлено.

Что известно о соперниках

У 31-летнего Сиренко есть в профессиональном боксе 23 победы, 20 из которых одержал нокаутом, и одно поражение.

Свой предыдущий поединок украинец провел в июле 2026 против шведа Отто Валлина. Сиренко нокаутировал соперника в десятом раунде, реабилитировавшись за поражение от британца Соломона Дакреса годом ранее.

Его будущий соперник, 40-летний Чарльз Мартин, имеет 30 побед (27 нокаутом), пять поражений и одну ничью.

В 2016 году американец завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF, победив украинца Вячеслава Глазкова. Однако уже в следующем поединке Мартин потерял пояс, потерпев досрочное поражение от Энтони Джошуа.

В последний раз американец выходил на ринг в феврале 2026 года, когда уступил нигерийцу Эфе Аджагби технический нокаут в четвертом раунде.

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